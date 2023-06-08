Известна стоимость разработки проектной документации для Шакшинского моста в Уфе

В администрации города отмечают, что на время проведения ремонтных работ на мостовом переходе движение на данном участке будет частично ограничено. Подчеркивается, что данная мера носит вынужденный характер и продиктована, в первую очередь, обеспечением безопасности участников дорожного движения. Об этом высказался в том числе глава республики, поручивший заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время проведения ремонта.