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Известна стоимость разработки проектной документации для Шакшинского моста в Уфе

8 июня 2023, 06:12
Фото: 1MI

Разработка проектной документации Шакшинского моста в Уфе обойдется в 131,3 млн

Исполнитель при разработке документации должен будет учесть расположение системы мониторинга, дождевой канализации, освещения и окон. Срок завершения работ — до конца года, после этого в течение трех месяцев необходимо будет составить сметную документацию, сообщается на сайте госзакупок

Как следует из документов закупки, протяженность ремонтируемого участка моста составит 687 метров, сама длина моста — 440,8 метра. Для движения автомобилей на мосту будут предназначены четыре полосы, скорость движения будет ограничено до 80 километров в час.

Напомним, на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов суммарно планируется выделить 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта. Завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года.

В администрации города отмечают, что на время проведения ремонтных работ на мостовом переходе движение на данном участке будет частично ограничено. Подчеркивается, что данная мера носит вынужденный характер и продиктована, в первую очередь, обеспечением безопасности участников дорожного движения. Об этом высказался в том числе глава республики, поручивший заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время проведения ремонта.

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