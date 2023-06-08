Известна стоимость разработки проектной документации для Шакшинского моста в Уфе

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:42
Как следует из документов закупки, протяженность ремонтируемого участка моста составит 687 метров, сама длина моста — 440,8 метра. Для движения автомобилей на мосту будут предназначены четыре полосы, скорость движения будет ограничено до 80 километров в час.
Напомним, на капремонт Шакшинского моста из федерального, республиканского и городского бюджетов суммарно планируется выделить 2,2 миллиарда рублей. Муниципальный контракт на выполнение работ по капремонту был заключен 31 марта. Завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года.
В администрации города отмечают, что на время проведения ремонтных работ на мостовом переходе движение на данном участке будет частично ограничено. Подчеркивается, что данная мера носит вынужденный характер и продиктована, в первую очередь, обеспечением безопасности участников дорожного движения. Об этом высказался в том числе глава республики, поручивший заранее информировать горожан о начале ремонте, чтобы «они заранее меняли свои графики, понимали как объезжать». Тем не менее, вице-премьеру Марзаеву поручено рассмотреть возможность сохранения потока автомобилей во время проведения ремонта.