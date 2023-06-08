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Хоккейны клуб «Салават Юлаев» расплатился по долгам

8 июня 2023, 15:06
Фото: 1MI

Хоккейны клуб «Салават Юлаев» погасил все долги по зарплатам

Ранее премьер-министр Башкирии сообщал о договоренностях со спонсорами хоккейного клуба и задолженность, которая данным СМИ составила 300 млн рублей, погасят в ближайшее время.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил долги по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом.

Как сообщили Mkset в правительстве республики со ссылкой на премьера Андрея Назарова, вопросы по «Салавату Юлаеву» и «Торосу» стоят на постоянном контроле по просьбе главы Башкирии.

Напомним, ряд СМИ сообщал о задолженности хоккейного клуба по выплатам зарплат составляла около 300 миллионов рублей, однако Mkset в пресс-службе команды информацию не подтвердили.

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#Общество#Новости Башкирии#ХК «Салават Юлаев»#Хоккей#Долги#Долги по зарплате#Элина Сайфранова
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