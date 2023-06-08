Хоккейны клуб «Салават Юлаев» расплатился по долгам

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» погасил долги по заработной плате перед игроками, тренерами и персоналом.
Как сообщили Mkset в правительстве республики со ссылкой на премьера Андрея Назарова, вопросы по «Салавату Юлаеву» и «Торосу» стоят на постоянном контроле по просьбе главы Башкирии.
Напомним, ряд СМИ сообщал о задолженности хоккейного клуба по выплатам зарплат составляла около 300 миллионов рублей, однако Mkset в пресс-службе команды информацию не подтвердили.