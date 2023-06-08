Греф провел презентацию инновационных проектов Сбера на выставке «Евразия — наш дом»

По его словам, другая нейросеть — Kandinsky 2.1 — может за считаные секунды создать картинку по составленному пользователем описанию. Она распознает запросы на 101 языке, генерируя изображения в любом из заданных стилей. Нейросеть на сегодня является одним из наиболее стремительно растущих сервисов на основе искусственного интеллекта в мире.