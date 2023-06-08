Греф провел презентацию инновационных проектов Сбера на выставке «Евразия — наш дом»

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как сообщает lenta.ru, международная выставка проходит с 7 по 9 июня в сочинском парке науки и искусства «Сириус».
Руководитель Сбера Герман Греф лично провел презентацию. На мероприятие были приглашены председатель российского правительства Михаил Мишустин и главы правительств СНГ.
В число представленных инноваций вошел умный помощник врача «ТОП-3». Эта система предлагает три варианта диагноза после изучения симптомов пациента. Данное оборудование уже запущено в работу во всех столичных поликлиниках для взрослых, с его помощью врачи смогли поставить порядка 10 миллионов предварительных диагнозов. Благодаря внедрению умного помощника врача эффективность диагностики выросла на 7,4%.
Во время пандемии коронавирусной инфекции более чем в 30 субъектах России в обиход ввели алгоритм «КТ легких» для диагностики COVID-19. Сейчас он применяется более широко, помогая определять различные патологии, включая и онкологические.
Запущенный Сбером проект «Школа 21» помогает гражданам старше 18 лет получить перспективную профессию в IT-индустрии после успешного прохождения отборочных этапов. Занятия организованы в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте. Сейчас в них учатся 4100 россиян. Свыше 1800 выпускников проекта попали на стажировку или устроились на работу в крупные российские IT-компании и стартапы.
Герман Греф в рамках презентации рассказал и о перспективах развития искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что нейросеть Сбера GigaChat способна отвечать на вопросы пользователей, вести диалог, писать программный код, генерировать тексты и картинки согласно заданию.
По его словам, другая нейросеть — Kandinsky 2.1 — может за считаные секунды создать картинку по составленному пользователем описанию. Она распознает запросы на 101 языке, генерируя изображения в любом из заданных стилей. Нейросеть на сегодня является одним из наиболее стремительно растущих сервисов на основе искусственного интеллекта в мире.