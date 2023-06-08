Двух министров Башкирии приговорили к 12 лет колонии общего режима на двоих

Подсудимые не признали вину в совершении преступлений (а их всего пятеро). Троим остальным фигурантам уголовного дела: заместителю начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамилю Сафину, начальнику отдела этого же учреждения Шадмурату Бикимбетову и бывшему заместителю главы администрации Кумертау Юрию Курову назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х лет 4 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций на срок 2 года 6 месяцев.