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Двух министров Башкирии приговорили к 12 лет колонии общего режима на двоих

8 июня 2023, 04:32
Фото: 1MI

Суд приговорил министров Беляева и Кучарбаева к 6 годам лишения свободы общего режима

Оглашение приговора началось 8 июня в 9 часов утра, о назначенных Беляеву и Кучарбаеву сроках сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

8 июня в Уфе, в Ленинской районном суде состоялся суд над все еще министрами строительства и архитектуры Рамзилем Кучарбаевым и ЖКХ Борисом Беляевым, обвиняемыми в превышении полномочий при строительстве очистных сооружений в Кумертау.

Обоим подсудимым министрам суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд лишил их права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций на срок 2 года 6 месяцев каждому.

Подсудимые не признали вину в совершении преступлений (а их всего пятеро). Троим остальным фигурантам уголовного дела: заместителю начальника ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Рамилю Сафину, начальнику отдела этого же учреждения Шадмурату Бикимбетову и бывшему заместителю главы администрации Кумертау Юрию Курову назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х лет 4 месяцев до 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах власти, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных функций на срок 2 года 6 месяцев.

Таким образом сегодня свет увидел то самое решение суда, о котором ранее говорил глава республики Радий Хабиров. В ходе большого интервью об итогах прошлого года он высказался о чиновниках, которые находятся под следствием и назвал причину, по которой многие из них, до сих пор не были официально уволены с должностей.

— Для меня решение суда обязательно. Почему я должен увольнять по первому подозрению? Человек будет уголовником, когда его посадят. Мир многомерен, — прокомментировал ситуацию Хабиров.

Теперь же решение суда есть, однако есть основания предполагать, что его будет оспаривать защита все еще министров Беляева и Кучарбаева. В любом случае приговор в занонную силу еще не вступил.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Суд#Приговор
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