ДТП в Якутии: 6 пострадавших и одна жертва

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Авария произошла 7 июня на 64-м километре региональной дороги «Нам» между селами Партизан и Кысыл-Сыр, пишет газета «Известия». По информации ведомства, 29-летний водитель автомобиля Honda Odyssey не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с седельным тягачом «КамАЗ».
В результате аварии семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были доставлены в Намскую больницу.
В Telegram-канале ведомства говорится: «Одна из пассажиров, женщина 1959 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм. Среди пострадавших также есть годовалый ребенок».
Отмечается, что водитель Honda Odyssey был привлечен сотрудниками Госавтоинспекции шесть раз в текущем году за нарушения правил дорожного движения. По предварительным данным, он также нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров.
В момент аварии в салоне «КамАЗа» находились водитель и два пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности.