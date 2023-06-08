mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

ДТП в Якутии: 6 пострадавших и одна жертва

8 июня 2023, 08:30
В результате ДТП в Якутии шесть человек получили травмы, а один пассажир скончался в реанимации, как сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия) 8 июня.

Авария произошла 7 июня на 64-м километре региональной дороги «Нам» между селами Партизан и Кысыл-Сыр, пишет газета «Известия». По информации ведомства, 29-летний водитель автомобиля Honda Odyssey не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с седельным тягачом «КамАЗ».

В результате аварии семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были доставлены в Намскую больницу.

В Telegram-канале ведомства говорится: «Одна из пассажиров, женщина 1959 года рождения, скончалась в реанимации от полученных травм. Среди пострадавших также есть годовалый ребенок».

Отмечается, что водитель Honda Odyssey был привлечен сотрудниками Госавтоинспекции шесть раз в текущем году за нарушения правил дорожного движения. По предварительным данным, он также нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров.

В момент аварии в салоне «КамАЗа» находились водитель и два пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Подпишитесь
Личный трансфер и зрелища: раскрыты новые траты на визит делегации из Башкирии в Иран
Сегодня, 09:37
Продолжают убивать: раскрыт топ-3 преступлений в Соль-Илецке, куда едет вся Башкирия
Сегодня, 05:52
Правительство Башкирии прокомментировало вынесенный двум министрам приговор
Сегодня, 06:57
Жителям Башкирии напомнили о длинных выходных на этой неделе
Сегодня, 09:58
Смертельно опасные автобусы обнаружили в Уфе в ходе массовых проверок
Сегодня, 09:30
В Башкирию на этой неделе придет похолодание до +1 градуса
Сегодня, 08:19