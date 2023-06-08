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Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях

8 июня 2023, 11:11
Фото: 1MI

В Башкирии на девушку из-за комментария в соцсетях написали заявление в полицию

Комментарий жительница республики оставила в мае под публикацией о возвращении военнослужащего из зоны специальной военной операции. Содержание комментария понравилось не всем.

В Башкирии полиция проверяет некую Алию А. из-за комментария под публикацией в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».

По данным канала, комментарий девушка оставила в городском паблике Салавата под публикацией о возвращении участника специальной военной операции домой и его встречи с дочерью-выпускницей. В частности, пользовательница выступила против отправки коренного населения республики в зону спецоперации.

Слова девушки понравились не всем, в частности, другая пользовательница соцсетей заподозрила ее в дискредитации ВС РФ и написала на нее заявление в полицию.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД РБ. Ответ будет опубликован после его получения.

UPD: В пресс-службе МВД по данной теме нам посоветовали обратиться в «другие правоохранительные органы».

Напомним, что в феврале этого года 61-летную пенсионерку из Стерлитамака приговорили к обязательным работам условно из-за публикации на ее личной странице в соцсетях. Суд посчитал, что пост содержал видео и фото с ложной информацией о действиях российских военных.

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#Элина Сайфранова#Общество#СВО#Полиция#Социальные сети#Новости Башкирии
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