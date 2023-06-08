Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях

Напомним, что в феврале этого года 61-летную пенсионерку из Стерлитамака приговорили к обязательным работам условно из-за публикации на ее личной странице в соцсетях. Суд посчитал, что пост содержал видео и фото с ложной информацией о действиях российских военных.