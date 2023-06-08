Донос написали на жительницу Башкирии из-за комментария в соцсетях

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Башкирии полиция проверяет некую Алию А. из-за комментария под публикацией в социальных сетях. Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня».
По данным канала, комментарий девушка оставила в городском паблике Салавата под публикацией о возвращении участника специальной военной операции домой и его встречи с дочерью-выпускницей. В частности, пользовательница выступила против отправки коренного населения республики в зону спецоперации.
Слова девушки понравились не всем, в частности, другая пользовательница соцсетей заподозрила ее в дискредитации ВС РФ и написала на нее заявление в полицию.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД РБ. Ответ будет опубликован после его получения.
UPD: В пресс-службе МВД по данной теме нам посоветовали обратиться в «другие правоохранительные органы».
Напомним, что в феврале этого года 61-летную пенсионерку из Стерлитамака приговорили к обязательным работам условно из-за публикации на ее личной странице в соцсетях. Суд посчитал, что пост содержал видео и фото с ложной информацией о действиях российских военных.