Декорации и танцы на «Китап-байраме» в Уфе принесли двум ИП 42 млн рублей

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:44
Организация международной книжной ярмарки «Китап-Байрам», прошедшей в Уфе на Советской площади в конце мая, обошлась бюджету в 42 миллиона рублей.
Пять госконтрактов были заключены с двумя индивидуальными предпринимательницами. Три контракта на создание ярмарочного пространства, техническое оснащение сценических и аудиовизуальных эффектов, в также на услуги по исполнительному искусству достались Юриной Гульнаре Рауфовне.
Все три контракта заключили без конкурса, а их общая стоимость составила 33 409 600 рублей. На декорации и создание пространства ушло 21 250 930 рублей. На техническое оснащение сценических и аудиовизуальных эффектов ушло 6 150 670 рублей. Заказчиком в обоих контрактах значится Национальный литературный музей Башкирии. Развлекательные мероприятия заказывал ГКЗ Башкортостан и они обошлись в 6 088 000 рублей.
Вторая индивидуальная предпринимательница Балабанова Фларида Фагдановна получила два контракта на 8 433 000 рублей. Первый с ГКЗ Башкортостан на 6 568 000 рублей, второй с Национальной библиотекой имени Ахмет-Заки Валиди, за организацию проведения деловой части программы с сопровождением активных площадок на 1 865 000 рублей.
Основной деятельностью ИП Балабанова Фларида Фагдановна значатся услуги по организации конференций и выставок, однако помимо этого занимается компания и еще 118 видами деятельности. Микропредприятие работает с августа 2016 года.
ИП Юрина Гульнара Рауфановна тем временем является еще и директором Фонда развития Советского района Уфы. Основной вид деятельности этой компании «Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению» и в отличии от ИП Балабановой дополнительными видами деятельности не занимается.