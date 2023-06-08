Декорации и танцы на «Китап-байраме» в Уфе принесли двум ИП 42 млн рублей

Все три контракта заключили без конкурса, а их общая стоимость составила 33 409 600 рублей. На декорации и создание пространства ушло 21 250 930 рублей. На техническое оснащение сценических и аудиовизуальных эффектов ушло 6 150 670 рублей. Заказчиком в обоих контрактах значится Национальный литературный музей Башкирии. Развлекательные мероприятия заказывал ГКЗ Башкортостан и они обошлись в 6 088 000 рублей.