Блогеры РФ недовольны работой министра транспорта Ростовской области

Posted Сегодня, 19:27
Published Сегодня, 19:27
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
Как утверждает Карнавал, за прошедший 21 год ее жизни дорога в родном Кагальницком районе ни разу не видела ремонта. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
«Дорога просто жесть, ад! Представляете, мне 21 год. Сколько себя помню, эта дорога была вот такой!» — жаловалась блогер.
Видео с поездкой Вали набрало более 1,5 миллиона просмотров. Солидарные с блогером пользователи решили поделиться собственными переживаниями. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы ростовчан по поводу состояния дорожного покрытия в самом Ростове. По словам местных жителей, они редко добираются домой без приключений, а виной всему считают огромные ямы с лужами, которые можно преодолеть разве что вплавь. Городская администрация на жалобы ростовчан реагирует формальными отписками о том, что деньги на ремонт скоро будут перечислены.
Тема низкого качества ростовских дорог в последние месяцы многократно обсуждалась в региональных и федеральных СМИ. Сам президент Владимир Путин признал наличие проблемы после посещения региона, однако ситуация не изменилась.
Более того, деятельность Минтранса Ростовской области регулярно оказывается в фокусе внимания УФАС. На днях арбитражный суд утвердил законность решения Управления федеральной антимонопольной службы, уличившего ведомство в поддержке картельного сговора. Стало известно, что региональный минтранс укрупнил закупки на содержание автодорог в расчете на победу конкретных участников: ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Стоит учесть, что в период с 2012 по 2020 год нынешний глава Минтранса Ростовской области Владимир Окунев занимал руководящие должности на первом предприятии.
Игнорируя упомянутые обстоятельства, донские депутаты отчитались, что последние пять лет в Ростове-на-Дону прошли под знаком грандиозной реализации инфраструктурных проектов, обеспечивающих региону новый статус, в первую очередь в автодорожной сфере.
По их словам, южный подъезд к городу уже построили, ожидается завершение возведения моста через балку Сухосоленовская в Волгодонске, а в ближайшие дни запустят грандиозный дорожный проект, который должен обеспечить разгрузку для Ростова-на-Дону. Это будет новый обход Аксая по трассе М-4 «Дон». Тем не менее в отчете нет информации о том, каково состояние дорог, по которым вынуждены передвигаться жители региона.