Блогеры РФ недовольны работой министра транспорта Ростовской области

Видео с поездкой Вали набрало более 1,5 миллиона просмотров. Солидарные с блогером пользователи решили поделиться собственными переживаниями. Так, «Блокнот Ростов» опубликовал жалобы ростовчан по поводу состояния дорожного покрытия в самом Ростове. По словам местных жителей, они редко добираются домой без приключений, а виной всему считают огромные ямы с лужами, которые можно преодолеть разве что вплавь. Городская администрация на жалобы ростовчан реагирует формальными отписками о том, что деньги на ремонт скоро будут перечислены.