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Башгосфилармония заключила контракты на 1,7 млн на странные концерты Элвина Грея

8 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI

Башгосфилармония заключила контракты на 1,7 на незапланированные концерты Элвина Грея

В афише концертов звезды башкирской эстрады нет, а контракты на их проведение есть, но в надежном месте.

Башгосфилармония заключила четыре контракта на организацию и проведение концерта Радика Юльякшина, широко известного под псевдонимом Элвин Грей. Не так давно артист завершил гастрольный тур и отыграл сразу три концерта в Уфе, однако в ближайшем будущем концертов Юльякшина в филармонии не планируется, во всяком случае на сайте учреждения о скорых выступлениях не сообщается.

Четыре контракта на общую сумму 1,7 млн рублей заключенных БГФ 2 июня при этом размещены на портале Госзакупок, также их можно увидеть в системе проверки контрагентов СПАРК. И исполнены эти контракты должны быть до 31 июля текущего года.

Все четыре контракта называются одинаково, «Услуги по организации и проведению мероприятия Концерт Элвина Грея», однако их стоимость разнится. По возрастанию сумма контрактов начинается с 240 тысяч рублей, два контракта заключены на 456 и 484 тысячи соответственно, самый дорогой контракт заключена на 518 тысяч рублей.

Примечательно, что в минувшем месяце Башгосфилармония уже закупала услуги по организации концертов звезды башкирской и татарской эстрады Элвина Грея стоимостью 984 тысяч рублей.

Напомним, в разгаре весны Радик Юльякшин радикально сменил свой образ и обзавелся белыми дредами, очень напоминающими те, что раньше носил певец Shaman, широко известный по композиции «Я русский». Однако в ходе тура артист повредил руку на съемках клипа и перенес концерты на июнь. Буквально накануне тур завершился тремя sold-out концертами.

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#Экономика#Новости Уфы#Ирина Деревянчук
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