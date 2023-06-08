Башгосфилармония заключила контракты на 1,7 млн на странные концерты Элвина Грея

Башгосфилармония заключила четыре контракта на организацию и проведение концерта Радика Юльякшина, широко известного под псевдонимом Элвин Грей. Не так давно артист завершил гастрольный тур и отыграл сразу три концерта в Уфе, однако в ближайшем будущем концертов Юльякшина в филармонии не планируется, во всяком случае на сайте учреждения о скорых выступлениях не сообщается.