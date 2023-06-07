Жители Башкирии обвинили молнию в поджоге крупного торгового центра

В ночь с 6 на 7 июня в Абзелиловском районе начался крупный пожар здании торгового центра. Горела его кровля и второй этаж на площади 19 на 18 метров. Тушить его пришлось 15 пожарным и 7 единицам техники, пожар был полностью потушен. К счастью в нем никто не пострадал и не получил травм.