Жители Башкирии обвинили молнию в поджоге крупного торгового центра

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:55
В ночь с 6 на 7 июня в Абзелиловском районе начался крупный пожар здании торгового центра. Горела его кровля и второй этаж на площади 19 на 18 метров. Тушить его пришлось 15 пожарным и 7 единицам техники, пожар был полностью потушен. К счастью в нем никто не пострадал и не получил травм.
Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, в соцсетях выдвигают версии о том, что причиной масштабного пожара стал удар молнии, однако официально данная версия пока не подтверждена, истинные причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.