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Жители Башкирии обвинили молнию в поджоге крупного торгового центра

7 июня 2023, 04:52
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

В Башкирия молния ударила в торговый центр и стала причиной крупного пожара

Зарево от огня было видно за несколько километров, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 7 июня.

В ночь с 6 на 7 июня в Абзелиловском районе начался крупный пожар здании торгового центра. Горела его кровля и второй этаж на площади 19 на 18 метров. Тушить его пришлось 15 пожарным и 7 единицам техники, пожар был полностью потушен. К счастью в нем никто не пострадал и не получил травм.

Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, в соцсетях выдвигают версии о том, что причиной масштабного пожара стал удар молнии, однако официально данная версия пока не подтверждена, истинные причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Пожар
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