Когда жара снова вернется в Башкирию

В четверг 8 июня погода существенно не изменится, дневная температура по республике немного повысится и будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов. Существенных осадков в этот день не предвидится, но днем по северу республики не исключены дожди, но лишь кратковременные. Ветер в этот день сменится на западный умеренный, по северу же может быть и порывистым. А вот ночью прохладно практически до заморозков — от 4 до 9 градусов.