Когда жара снова вернется в Башкирию

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
Переменчивая погода июня в ближайшие дни в Башкирии не обещает каких-либо сюрпризов. Синоптики не обещают ни похолодания, ни потепления, а прогнозируют комфортную температуру в районе 20 градусов Цельсия.
Так сегодня, 7 июня ночью по республике кратковременные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, но и днем местами вероятен кратковременный дождь. Ветер прогнозируется «колючий! северо-западный, северный умеренный, однако местами могут быть и порывы до сильного. Ночью прохладно, от 7 до 12, теплее по юго-востоку, до +16, дневная температура будет колебаться от 18 до 23 градусов.
В четверг 8 июня погода существенно не изменится, дневная температура по республике немного повысится и будет колебаться в пределах от 20 до 25 градусов. Существенных осадков в этот день не предвидится, но днем по северу республики не исключены дожди, но лишь кратковременные. Ветер в этот день сменится на западный умеренный, по северу же может быть и порывистым. А вот ночью прохладно практически до заморозков — от 4 до 9 градусов.
В пятницу погода вернется к сегодняшней, во всяком случае дневная температура, которая составит от 18 до 23 градусов. Ночью прохладно, от 5 до 10 градусов. Местами по Башкирии небольшие дожди, однако днем без существенных осадков. Ветер западный умеренный, причем днем порывистый.