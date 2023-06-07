Врачи спасли жительницу Подмосковья от смерти после татуажа бровей

Как передает NEWS.ru, на следующее утро после коррекции девушка ощутила зуд в области бровей. У нее появился отек, который начал переходить на переносицу, после чего она вызвала скорую. По словам Козловой, врачи выявили ангионевротический отек в острой форме — это отек глубоких слоев кожи. Она отметила, что ее брови выглядели как после химического ожога.