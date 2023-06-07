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Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

Врачи спасли жительницу Подмосковья от смерти после татуажа бровей

7 июня 2023, 10:53
Заведующая терапевтическим отделением Сергиево-Посадской больницы № 2, терапевт Марина Козлова рассказала о 32-летней пациентке, которая чуть не погибла после татуажа бровей.

Как передает NEWS.ru, на следующее утро после коррекции девушка ощутила зуд в области бровей. У нее появился отек, который начал переходить на переносицу, после чего она вызвала скорую. По словам Козловой, врачи выявили ангионевротический отек в острой форме — это отек глубоких слоев кожи. Она отметила, что ее брови выглядели как после химического ожога.

По словам терапевта, такую реакцию могут вызвать аллергены, яды или лекарства, а в этом случае ее спровоцировал пигмент, который использовался при нанесении татуажа в качестве краски. Врач заявила, что женщина могла погибнуть, если отек перешел бы на дыхательные пути.

Специалистам удалось спасти пациентку после двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии. Сейчас она чувствует себя хорошо.

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