Врачи спасли жительницу Подмосковья от смерти после татуажа бровей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Как передает NEWS.ru, на следующее утро после коррекции девушка ощутила зуд в области бровей. У нее появился отек, который начал переходить на переносицу, после чего она вызвала скорую. По словам Козловой, врачи выявили ангионевротический отек в острой форме — это отек глубоких слоев кожи. Она отметила, что ее брови выглядели как после химического ожога.
По словам терапевта, такую реакцию могут вызвать аллергены, яды или лекарства, а в этом случае ее спровоцировал пигмент, который использовался при нанесении татуажа в качестве краски. Врач заявила, что женщина могла погибнуть, если отек перешел бы на дыхательные пути.
Специалистам удалось спасти пациентку после двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии. Сейчас она чувствует себя хорошо.