Врач-диетолог рассказал о пользе яблок для пожилых людей

Кроме того, употребление яблок способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач отметил, что если у пожилого человека нет проблем, таких как гастрит, то яблоки могут быть полезны для пищеварения. Эти фрукты богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают перистальтику кишечника и помогают справиться с запорами, которые часто возникают у людей старше 60 лет.