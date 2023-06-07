Врач-диетолог рассказал о пользе яблок для пожилых людей

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В интервью телеканалу «Москва 24» во вторник, 6 июня, специалист пояснил, что яблоки оказывают общеукрепляющее воздействие, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддерживать нормальный уровень железа в крови у людей старше 60 лет, пишет газета «Известия».
По словам эксперта, яблоки богаты витаминами и железом. Они также способствуют поддержанию иммунитета, особенно в кисло-сладких и кислых сортах, которые содержат меньше сахара.
Кроме того, употребление яблок способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач отметил, что если у пожилого человека нет проблем, таких как гастрит, то яблоки могут быть полезны для пищеварения. Эти фрукты богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают перистальтику кишечника и помогают справиться с запорами, которые часто возникают у людей старше 60 лет.