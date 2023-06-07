mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Врач-диетолог рассказал о пользе яблок для пожилых людей

7 июня 2023, 07:53
Евгений Арзамасцев, врач-диетолог и нутрициолог, поделился информацией о ценности яблок для пожилых людей.

В интервью телеканалу «Москва 24» во вторник, 6 июня, специалист пояснил, что яблоки оказывают общеукрепляющее воздействие, благотворно влияют на пищеварение и помогают поддерживать нормальный уровень железа в крови у людей старше 60 лет, пишет газета «Известия».

По словам эксперта, яблоки богаты витаминами и железом. Они также способствуют поддержанию иммунитета, особенно в кисло-сладких и кислых сортах, которые содержат меньше сахара.

Кроме того, употребление яблок способствует улучшению работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Врач отметил, что если у пожилого человека нет проблем, таких как гастрит, то яблоки могут быть полезны для пищеварения. Эти фрукты богаты клетчаткой и пектинами, которые улучшают перистальтику кишечника и помогают справиться с запорами, которые часто возникают у людей старше 60 лет.

Подпишитесь
Сидр-убийцу обнаружили в Башкирии: от напитка погибли десятки человек по всей стране
Сегодня, 09:29
В Башкирии депутаты предложили новый способ борьбы с уклонистами от армии
Сегодня, 09:15
В Башкирии детей намерены «защитить» от информации о смене пола
Сегодня, 08:26
Когда жара снова вернется в Башкирию
Сегодня, 07:34
Гособвинение по делу пиксельных елок в Башкирии заявило, что закупка была «по указке»
Сегодня, 05:59
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Вчера, 08:42