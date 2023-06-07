В воздухе Уфы в несколько раз превышено содержание опасных веществ

Отметим, что ранее жители Уфы и, в частности, Калининского и Октябрьского районов неоднократно жаловались на химический запах в воздухе. Так, ранее на проспекте Октября 141 было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК. В апреле же этого года концентрация изопропилбензола и этилбензола, согласно данным аналитиков, в воздухе Уфы была превышена в 3-5 раз.