В воздухе Уфы в несколько раз превышено содержание опасных веществ

Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Сообщается, что превышение концентрации в воздухе хлорида водорода дважды за день — в 13:00 и в 19:00 было зафиксировано В Черниковке. По данным пункта наблюдений по адресу ул. Свободы, 44 концентрация опасного вещества в воздухе была превышена в 4,3 — 4,8 раза. Превышение концентрации изопропилбензола зафиксировали на посту по ул. Ульяновых, 57. Там норма была превышена в 3,1 — 3,3 раза.
По информации Википедии, хлороводород (Гидрохлорид, хлористый водород, HCl) особо токсичен, включен в список сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в высоких концентрациях обладает удушающим действием. Вдыхание хлороводорода в больших количествах может спровоцировать кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях привести к отёку легких, нарушению работы кровеносной системы и даже смертельному исходу.
Изопропилбензол (кумол) при попадании на кожу в глаза и на слизистые вызывает раздражение, также пары раздражают дыхательные пути. В высоких концентрациях кумол вредно воздействует на печень. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией паров кумола вызывает наркотический эффект, головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.
Отметим, что ранее жители Уфы и, в частности, Калининского и Октябрьского районов неоднократно жаловались на химический запах в воздухе. Так, ранее на проспекте Октября 141 было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК. В апреле же этого года концентрация изопропилбензола и этилбензола, согласно данным аналитиков, в воздухе Уфы была превышена в 3-5 раз.