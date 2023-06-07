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В воздухе Уфы в несколько раз превышено содержание опасных веществ

7 июня 2023, 13:16
Фото: 1MI
Во вторник, 6 июня, в Уфе специалисты зарегистрировали серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) в воздухе таких химикатов, как хлорид водорода и изопропилбензол, сообщает Башгидрометцентр

Сообщается, что превышение концентрации в воздухе хлорида водорода дважды за день — в 13:00 и в 19:00 было зафиксировано В Черниковке. По данным пункта наблюдений по адресу ул. Свободы, 44 концентрация опасного вещества в воздухе была превышена в 4,3 — 4,8 раза. Превышение концентрации изопропилбензола зафиксировали на посту по ул. Ульяновых, 57. Там норма была превышена в 3,1 — 3,3 раза.

По информации Википедии, хлороводород (Гидрохлорид, хлористый водород, HCl) особо токсичен, включен в список сильнодействующих ядовитых веществ, относится к третьему классу опасности и в высоких концентрациях обладает удушающим действием. Вдыхание хлороводорода в больших количествах может спровоцировать кашель, воспаление носа, горла и верхних дыхательных путей, а в тяжёлых случаях привести к отёку легких, нарушению работы кровеносной системы и даже смертельному исходу.

Изопропилбензол (кумол) при попадании на кожу в глаза и на слизистые вызывает раздражение, также пары раздражают дыхательные пути. В высоких концентрациях кумол вредно воздействует на печень. Вдыхание воздуха с высокой концентрацией паров кумола вызывает наркотический эффект, головную боль, головокружение и ухудшение самочувствия.

Отметим, что ранее жители Уфы и, в частности, Калининского и Октябрьского районов неоднократно жаловались на химический запах в воздухе. Так, ранее на проспекте Октября 141 было зафиксировано превышение допустимых показателей содержания в воздухе этилбензола до 2,5 ПДК. В апреле же этого года концентрация изопропилбензола и этилбензола, согласно данным аналитиков, в воздухе Уфы была превышена в 3-5 раз.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Город#Экология
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