В уфимском Инорсе снесут десятки жилых домов для строительства высоток

Реализовать решение о комплексном развитии территории должны в течение 12 лет с момента заключения договора. Застройщик определится в ходе конкурсного отбора. Администрация города в свою очередь в течение полутора лет должна подготовить и утвердить проекты планировки и межевания квартала.