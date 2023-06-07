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В уфимском Инорсе снесут десятки жилых домов для строительства высоток

7 июня 2023, 10:49
Фото: 1MI

Мэр Уфы выделил квартал в Инорсе под высотную застройку

Сносу будут подлежать 20 жилых МКД и 30 частных домов. Постановление о комплексной застройке территории в микрорайоне Инорс подписал мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Власти Уфы выделили еще один квартал для комплексного развития территории. Согласно постановлению, квартал ограничен улицами Сельской Богородской Петрозаводской, продолжением улицы Дунайской и проектируемой улицей.

Проект предусматривает снос 20 многоквартирных домов, 30 индивидуальных домов и нежилых зданий и 82 нежилых объекта, сохранят в квартале только 8 МКД. Вместо этого на более 80% территории планируется возвести высотки до 25 этажей. Предусмотреть застройщик должен будет объекты благоустройства, социального обслуживания, инженерного обеспечения, парковки.

Реализовать решение о комплексном развитии территории должны в течение 12 лет с момента заключения договора. Застройщик определится в ходе конкурсного отбора. Администрация города в свою очередь в течение полутора лет должна подготовить и утвердить проекты планировки и межевания квартала.

Ранее мы сообщали, что в Башкирии могут пойти под снос хрущевки, а также деревянные и малоэтажные многоквартирные дома. Такой проекту документа, сносить постройки предлагается в рамках реализации программ комплексного развития территорий.

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#Элина Сайфранова#Строительство#Строительство жилья#Новостройки Уфы#Город#Общество#Снос жилых домов#Новости Уфы
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