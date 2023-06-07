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В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи

7 июня 2023, 07:57
Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

В Уфе на станции Дема два грузовых вагона сошли с рельсов

Сегодня утром на станции Дема три вагона, груженых деревом, сошли с рельсов, сообщает пресс-служба СУ на транспорте 7 июня.

В Уфе утром 7 июня произошел инцидент на железной дороге, а именно на станции Дема, одной из крупнейших на Куйбышевской железной дороге. Два товарных вагона в 8:55 сошли с рельсов, однако по предварительной версии произошло это при проведении маневров.

К счастью в инциденте никто не пострадал, сейчас на станции ведутся восстановительные работы, а на месте происшествия работают следователи, которым предстоит разобраться в причинах инцидента. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

Напомним, нынешней весной в Уфе на станции Дема загорелся вагон пассажирского электропоезда, к счастью он был пуст и также находился на маневровых работах. Его оперативно потушили и инцидент обошелся без пострадавших.

В Уфе на ЖД станции сгорела электричка
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#Ирина Деревянчук#Вагоны#Уфа#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Лес
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