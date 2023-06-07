В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи

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Published Сегодня, 07:57
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В Уфе утром 7 июня произошел инцидент на железной дороге, а именно на станции Дема, одной из крупнейших на Куйбышевской железной дороге. Два товарных вагона в 8:55 сошли с рельсов, однако по предварительной версии произошло это при проведении маневров.
К счастью в инциденте никто не пострадал, сейчас на станции ведутся восстановительные работы, а на месте происшествия работают следователи, которым предстоит разобраться в причинах инцидента. Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
Напомним, нынешней весной в Уфе на станции Дема загорелся вагон пассажирского электропоезда, к счастью он был пуст и также находился на маневровых работах. Его оперативно потушили и инцидент обошелся без пострадавших.