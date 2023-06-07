В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи

В Уфе утром 7 июня произошел инцидент на железной дороге, а именно на станции Дема, одной из крупнейших на Куйбышевской железной дороге. Два товарных вагона в 8:55 сошли с рельсов, однако по предварительной версии произошло это при проведении маневров.