В Уфе прошла Высшая партийная школа ЛДПР

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Высшая партийная школа ЛДПР — площадка для развития законотворческих инициатив, социальных, экономических и политических проектов. В Башкирии она проводится впервые.
В течение трех дней участники ВПШ ЛДПР прослушали курс лекций, направленных на организацию работы с населением, законотворческую и нормативную деятельность, участию в партийностью работе, говорили о креативности, о способах привлечения молодых людей к общественной работе.
Открыла Высшую партийную школу и поприветствовала гостей мероприятия сенатор РФ, член Высшего Совета ЛДПР, руководитель Высшей партийной школы ЛДПР Елена Афанасьева, рассказав о предстоящих планах на выборы.
Состав лекторов: Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сенаторы РФ Вадим Деньгин и Ирина Кожанова, председатель комитета ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, заместитель руководителя комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов, первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Иван Сухарев, медиатехнолог Департамента новых медиа ЦА ЛДПР Валерий Иванов, электоральный юрист, член избирательной комиссии Ярославской области Игорь Ершов.
Также для всех участников Высшей партийный школы была организована культурная программа с посещением знаковых мест нашей столицы. Слушатели партшколы вместе с сенатором Ириной Кожановой и партийным куратором Башкирии, депутатом Госдумы Иваном Сухаревым приняли участие в возложении цветов к памятнику легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову, ознакомились с мемориальным комплексом: рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.
Затем слушатели ВПШ ЛДПР посетили Национальный музей Республики Башкортостан, и, по традиции, побывали у памятника национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву.
В завершение ВПШ ЛДПР Иван Сухарев пообщался с кандидатами и представителями регионов, ответил на все интересующие вопросы и поделился своим опытом работы в проведении избирательных кампаний. И по традиции слушателям ВПШ вручили настоящий башкирский мед ЛДПР. Высшая партийная школа ЛДПР в Уфе прошла продуктивно, позитивно и успешно. Все участники получат сертификат о прохождении ВПШ.