В Уфе прошла Высшая партийная школа ЛДПР

Также для всех участников Высшей партийный школы была организована культурная программа с посещением знаковых мест нашей столицы. Слушатели партшколы вместе с сенатором Ириной Кожановой и партийным куратором Башкирии, депутатом Госдумы Иваном Сухаревым приняли участие в возложении цветов к памятнику легендарному командиру 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову, ознакомились с мемориальным комплексом: рельеф «Душа башкирского народа и его история в эпосе и легендах», «Боевой дух 112-й Башкирской кавалерийской дивизии», рельеф, посвященный тринадцати родам башкирского народа.