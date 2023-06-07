Известные здания в центре Уфы попали под охрану как объекты культурного наследия

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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В Уфе утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения. Приказы были опубликованы на портале правовой информации приказам.
Так, в перечень вошел комплекс из четырех зданий «Городская управа» по адресам Коммунистическая, 51, 53, ул. Ленина, 5/2, 7, а так же «Здание общественное» по улице Ленина, 7.
Отмечается, что в предмет охраны включено местоположения зданий, объемно-пространственное решение объектов и декоративное убранство.