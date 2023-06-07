В Уфе пенсионер зарезал своего сына из-за мошенников

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
В Уфе 84-летний пенсионер в свой День рождения зарезал собственного сына. Предполагается, что ссора между мужчинами могла начаться из-за 500 тысяч рублей, которые пенсионер отдал мошенникам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
Пожилой уфимец стал жертвой мошенников по классической схеме — «ваш ребенок попал в аварию». В конечном итоге мужчина отдал полмиллиона рублей и после этого серьезно поругался со своим настоящим сыном.
Спустя время ссора повторилась и уже в результате драки пенсионер четыре раза ударил сына ножом. Пока раненный истекал кровью, мужчина по телефону сообщал внучке, что ее отцу стало плохо. Уже в полиции он во всем сознался.