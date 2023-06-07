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В Уфе пенсионер зарезал своего сына из-за мошенников

7 июня 2023, 04:31
Фото: 1MI

В Уфе 84-летний мужчина убил своего сына после ссоры из-за обмана мошенников

Убийство произошло в День рождения пенсионера: отец и сын вспомнили старую ссору из-за обмана мошенников на 500 тысяч рублей и устроили драку.

В Уфе 84-летний пенсионер в свой День рождения зарезал собственного сына. Предполагается, что ссора между мужчинами могла начаться из-за 500 тысяч рублей, которые пенсионер отдал мошенникам. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Пожилой уфимец стал жертвой мошенников по классической схеме — «ваш ребенок попал в аварию». В конечном итоге мужчина отдал полмиллиона рублей и после этого серьезно поругался со своим настоящим сыном.

Спустя время ссора повторилась и уже в результате драки пенсионер четыре раза ударил сына ножом. Пока раненный истекал кровью, мужчина по телефону сообщал внучке, что ее отцу стало плохо. Уже в полиции он во всем сознался.

#Элина Сайфранова#Происшествия#Новости Башкирии#Убийство#18+#Обман#Мошенники
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