В Уфе 12 июня перекроют центральные улицы

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Власти намерены закрыть проезд с 6:00 11 июня до 00:00 12 июня по улице Ленина на участке от Коммунистической до Кирова. С 11 по 12 июня перекрытие будет действовать на улице Чернышевского — от Ленина до Мустая Карима, а также на Мустая Карима — от Коммунистической до Чернышевского).
На один час с 22:00 до 23:00 12 июня закрыт будет проспект Октября на участке от Южного и Северного проездов.
В связи с введенными ограничениями изменится и движение городского транспорта. Альтернативные маршруты представлены на схеме:
Напомним, что в 449-й День рождения Уфы праздничные мероприятия пройдут по всему городу, включая набережную Белой, Арт-КВАДРАТ, Кашкадан и другие площадки.