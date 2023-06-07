В Уфе 12 июня перекроют центральные улицы

Власти намерены закрыть проезд с 6:00 11 июня до 00:00 12 июня по улице Ленина на участке от Коммунистической до Кирова. С 11 по 12 июня перекрытие будет действовать на улице Чернышевского — от Ленина до Мустая Карима, а также на Мустая Карима — от Коммунистической до Чернышевского).