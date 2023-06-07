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В Уфе 12 июня перекроют центральные улицы

7 июня 2023, 03:24
Фото: 1MI

В Уфе на День города зароют три центральные улицы и проспект Октября

В понедельник 12 июня в Уфе состоятся массовые гуляния из-за празднования Дня города, в связи с чем четыре улицы в центре города будут перекрыты, сообщили в мэрии.

Власти намерены закрыть проезд с 6:00 11 июня до 00:00 12 июня по улице Ленина на участке от Коммунистической до Кирова. С 11 по 12 июня перекрытие будет действовать на улице Чернышевского — от Ленина до Мустая Карима, а также на Мустая Карима — от Коммунистической до Чернышевского).

На один час с 22:00 до 23:00 12 июня закрыт будет проспект Октября на участке от Южного и Северного проездов.

В связи с введенными ограничениями изменится и движение городского транспорта. Альтернативные маршруты представлены на схеме:

Фото: Мэрия Уфы

Напомним, что в 449-й День рождения Уфы праздничные мероприятия пройдут по всему городу, включая набережную Белой, Арт-КВАДРАТ, Кашкадан и другие площадки.

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#Элина Сайфранова#Новости Уфы#Закрытие дорог#Ограничение движения#Дороги#День города#Общество#Город
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