В Уфе 12 июня изменится схема движения транспорта

В связи с празднованием Дня города 12 июня в Уфе изменится автобусное расписание

В Уфе 12 июня в связи с празднованием Дня города изменится схема движения общественного транспорта. Также время его работы будет продлено до полуночи. В целом, с 10 по 12 июня городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня сообщает пресс-служба городской администрации