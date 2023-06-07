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В Уфе 12 июня изменится схема движения транспорта

7 июня 2023, 15:35
Фото: 1MI

В связи с празднованием Дня города 12 июня в Уфе изменится автобусное расписание

В Уфе 12 июня в связи с празднованием Дня города изменится схема движения общественного транспорта. Также время его работы будет продлено до полуночи. В целом, с 10 по 12 июня городской общественный транспорт будет работать по графику выходного дня сообщает пресс-служба городской администрации

В этот день в башкирской столице пройдет Фестиваль «Уфа, гуляем!» (ул. Ленина и Чернышевского): транспорт в связи с этим направят в объезд по ул. Цюрупы и Карла Маркса. Детально это представлено на инфографике.

У здания Русского драматического театра пройдет концерт «Уфа — любимый город» будут в большом количестве направлены автобусы и троллейбусы. Найти их можно будет в районе площади Ленина. Помимо этого жители и гости города смогут воспользоваться трамваями на кольце возле Госцирка.

Фото: Администрация г. Уфы

Также перевозчиков предупредили о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» как в южном, так и в северном направлениях, и через Сипайлово.

Фото: Администрация г. Уфы

Напомним, 12 июня в Уфе на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» (парк «Ватан»)пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Среди гостей мероприятия блогерши Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и другие. Подробнее о программе мероприятия Mkset рассказывал здесь.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Транспорт#Трамвай#Общественный транспорт#Автобусы
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