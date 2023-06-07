В Уфе 12 июня изменится схема движения транспорта

Posted Сегодня, 15:35
Published Сегодня, 15:35
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В этот день в башкирской столице пройдет Фестиваль «Уфа, гуляем!» (ул. Ленина и Чернышевского): транспорт в связи с этим направят в объезд по ул. Цюрупы и Карла Маркса. Детально это представлено на инфографике.
У здания Русского драматического театра пройдет концерт «Уфа — любимый город» будут в большом количестве направлены автобусы и троллейбусы. Найти их можно будет в районе площади Ленина. Помимо этого жители и гости города смогут воспользоваться трамваями на кольце возле Госцирка.
Также перевозчиков предупредили о необходимости увеличить количество подвижного состава на маршрутах, проходящих через остановку «Горсовет» как в южном, так и в северном направлениях, и через Сипайлово.
Напомним, 12 июня в Уфе на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау» (парк «Ватан»)пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Среди гостей мероприятия блогерши Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и другие. Подробнее о программе мероприятия Mkset рассказывал здесь.