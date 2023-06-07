В ходе СВО погиб 19-летний Эмиль Кашафутдинов из Башкирии

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:10
Updated Сегодня, 05:10
Стало известно о смерти 19-летнего Эмиля Кашафутдинова из села Бураево.
Как сообщает глава муниципалитета Рушан Гараев в своих социальных сетях, траурный митинг пройдёт сегодня, 7 июня, а похоронен военнослужащий будет в родном селе.
Известно, что после окончания 9 класса Эмиль Кашафутдинов поступил в Бирский многопрофильный профессиональный колледж. Однако учебу в колледже парень не завершил и в мае 2022 года был призван в армию на строчную службу.
— Военную службу начал в Московской области в поселке городского типа Селятино артиллеристом. 25 июня 2022 года принял присягу, — сообщает глава Бураевского района.
Он добровольно заключил контакт с Минобороны РФ и принимал участие в специальной военной операции.
3 мая Эмилю Кашафутдинову исполнилось 19 лет. У него остались родили и младшие брат и сестра.