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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:10

Updated Сегодня, 05:10

В ходе СВО погиб 19-летний Эмиль Кашафутдинов из Башкирии

7 июня 2023, 05:07
Об этом сообщает глава Бураевского района Рушан Гараев.

Стало известно о смерти 19-летнего Эмиля Кашафутдинова из села Бураево.

Как сообщает глава муниципалитета Рушан Гараев в своих социальных сетях, траурный митинг пройдёт сегодня, 7 июня, а похоронен военнослужащий будет в родном селе.

Известно, что после окончания 9 класса Эмиль Кашафутдинов поступил в Бирский многопрофильный профессиональный колледж. Однако учебу в колледже парень не завершил и в мае 2022 года был призван в армию на строчную службу.

— Военную службу начал в Московской области в поселке городского типа Селятино артиллеристом. 25 июня 2022 года принял присягу, — сообщает глава Бураевского района.

Он добровольно заключил контакт с Минобороны РФ и принимал участие в специальной военной операции.

3 мая Эмилю Кашафутдинову исполнилось 19 лет. У него остались родили и младшие брат и сестра.

Фото: Рушан Гараев // vk.com
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