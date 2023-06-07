В Башкирии депутаты предложили новый способ борьбы с уклонистами от армии

Если гражданин не явится в военкомат по повестке в течение 20 дней со дня ее получения, то действие его водительских прав будет приостановлено и движение по России на личном автомобиле — ограничено. Если же система выдаст ошибку, то для разбирательств гражданину необходимо будет прийти в военкомат.