В Башкирии депутаты предложили новый способ борьбы с уклонистами от армии

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
В Башкирии депутаты предложили приостанавливать действие водительских прав за неявку в военкомат по повестке. Данная мера борьбы с уклонистами уже получила положительное заключение правительства республики, законопроект будет вынесен на рассмотрение в первом чтении.
Как передает «Ъ-Башкортостан», изменения намерены внести в кодекс РБ «О безопасности дорожного движения». В случае принятия закона, предполагается создание единого реестра водителей. Доступ к реестру будет у ГИБДД и военкомата РБ.
Если гражданин не явится в военкомат по повестке в течение 20 дней со дня ее получения, то действие его водительских прав будет приостановлено и движение по России на личном автомобиле — ограничено. Если же система выдаст ошибку, то для разбирательств гражданину необходимо будет прийти в военкомат.
Законопроект, как считают депутаты, повысит эффективность механизма воинского учета и оповещения граждан о явке на связанные с призывом мероприятия.