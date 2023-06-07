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В Башкирии депутаты предложили новый способ борьбы с уклонистами от армии

7 июня 2023, 09:15
Фото: 1MI

В Башкирии депутаты предложили лишать водительских прав за неявку в военкомат

За неявку по повестке депутаты предложили приостанавливать действие водительских прав. Законопроект в скором времени будет представлен на рассмотрение в первом чтении.

В Башкирии депутаты предложили приостанавливать действие водительских прав за неявку в военкомат по повестке. Данная мера борьбы с уклонистами уже получила положительное заключение правительства республики, законопроект будет вынесен на рассмотрение в первом чтении.

Как передает «Ъ-Башкортостан», изменения намерены внести в кодекс РБ «О безопасности дорожного движения». В случае принятия закона, предполагается создание единого реестра водителей. Доступ к реестру будет у ГИБДД и военкомата РБ.

Если гражданин не явится в военкомат по повестке в течение 20 дней со дня ее получения, то действие его водительских прав будет приостановлено и движение по России на личном автомобиле — ограничено. Если же система выдаст ошибку, то для разбирательств гражданину необходимо будет прийти в военкомат.

Законопроект, как считают депутаты, повысит эффективность механизма воинского учета и оповещения граждан о явке на связанные с призывом мероприятия.

#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Воинский учет#Повестка#Срочная служба в армии#Армия РФ#Законы / Законопроекты#Депутаты РБ#Депутаты
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