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Трое жителей Уфы обвиняются в вымогательстве на сумму свыше миллиона рублей

7 июня 2023, 13:13
Фото: 1MI
Обвиняемые предоставляли знакомым бизнесменам деньги в долг, а позднее вымогали у них суммы, значительно крупнее изначальных. Должники в свой адрес получали угрозы физической расправы и уничтожения имущества, сообщает пресс-служба МВД Башкирии

По предварительным данным, схема злоумышленников заключалась в следующем: 65-летний житель Уфы выдавал знакомым предпринимателям деньги в долг, а позднее вымогал с них денежные суммы, существенно превышавшие размеры имевшихся у тех долгов. В вымогательстве наравне с бизнесменом принимал участие его 34-летний племянник. Также, по версии оперативников, к этому был причастен 28-летний сын предпринимателя.

В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

В ходе следственных мероприятий предварительно было установлено, что подозреваемые занимались вымогательством в течение нескольких лет — с 2017 года. В своей противоправной деятельности они угрожали должникам физической расправой, а также уничтожением имущества. Сотрудниками ведомств было установлено несколько фактов вымогательства, чья общая сумма превышает один миллион рублей.

Двое обвиняемых в настоящий момент заключены под стражу, ещё один находится под подпиской о невыезде.

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#Азамат Нухов#Новости Уфы#Криминал#Вымогательство#Преступление#Общество
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