Трое жителей Уфы обвиняются в вымогательстве на сумму свыше миллиона рублей

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По предварительным данным, схема злоумышленников заключалась в следующем: 65-летний житель Уфы выдавал знакомым предпринимателям деньги в долг, а позднее вымогал с них денежные суммы, существенно превышавшие размеры имевшихся у тех долгов. В вымогательстве наравне с бизнесменом принимал участие его 34-летний племянник. Также, по версии оперативников, к этому был причастен 28-летний сын предпринимателя.
В настоящий момент в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.
В ходе следственных мероприятий предварительно было установлено, что подозреваемые занимались вымогательством в течение нескольких лет — с 2017 года. В своей противоправной деятельности они угрожали должникам физической расправой, а также уничтожением имущества. Сотрудниками ведомств было установлено несколько фактов вымогательства, чья общая сумма превышает один миллион рублей.
Двое обвиняемых в настоящий момент заключены под стражу, ещё один находится под подпиской о невыезде.