Трое жителей Уфы обвиняются в вымогательстве на сумму свыше миллиона рублей

По предварительным данным, схема злоумышленников заключалась в следующем: 65-летний житель Уфы выдавал знакомым предпринимателям деньги в долг, а позднее вымогал с них денежные суммы, существенно превышавшие размеры имевшихся у тех долгов. В вымогательстве наравне с бизнесменом принимал участие его 34-летний племянник. Также, по версии оперативников, к этому был причастен 28-летний сын предпринимателя.