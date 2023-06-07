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Стало известно, кто из звезд приедет в Уфу на День города

7 июня 2023, 11:42
Фото: пресс-служба мэрии Уфы

12 июня в Уфе выступят блогеры-миллионники Анастасия Ивлеева, Милана Хаметова и ESMI

Звезды социальных сетей поделятся секретами создания контента, а также исполнят свои хиты, сообщила пресс-служба мэрии Уфы 7 июня.

Как уже сообщал Mkset 12 июня в столице Башкортостана городе Уфе, в этот день отмечающей свое 449-летие, пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Мероприятие параллельно будет проводиться в двух столицах России Москве и Санкт-Петербурге, а также в Волгограде и Хабаровске.

Гостями фестиваля станут Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер, широко известная как Настюшка-Опасность, маленькая звездочка с 2,5 миллионами подписчиков Милана Хаметова и популярная певицы Эсмеральда Данилевская, также известная как ESMI.

Вход на мероприятие со звездами свободен, начнется мероприятие в 12 часов на нижнем площадке амфитеатра Конгресс-холла Торатау.

Напомним, полное расписание развлечений на День города и День России в Уфе Mkset размещал здесь.

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#Ирина Деревянчук#Город#Уфа#Новости Уфы
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