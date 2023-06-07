Стало известно, кто из звезд приедет в Уфу на День города

Как уже сообщал Mkset 12 июня в столице Башкортостана городе Уфе, в этот день отмечающей свое 449-летие, пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Мероприятие параллельно будет проводиться в двух столицах России Москве и Санкт-Петербурге, а также в Волгограде и Хабаровске.