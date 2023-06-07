Стало известно, кто из звезд приедет в Уфу на День города

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Как уже сообщал Mkset 12 июня в столице Башкортостана городе Уфе, в этот день отмечающей свое 449-летие, пройдет молодежный фестиваль «Блогеры России». Мероприятие параллельно будет проводиться в двух столицах России Москве и Санкт-Петербурге, а также в Волгограде и Хабаровске.
Гостями фестиваля станут Анастасия Ивлеева, телеведущая и блогер, широко известная как Настюшка-Опасность, маленькая звездочка с 2,5 миллионами подписчиков Милана Хаметова и популярная певицы Эсмеральда Данилевская, также известная как ESMI.
Вход на мероприятие со звездами свободен, начнется мероприятие в 12 часов на нижнем площадке амфитеатра Конгресс-холла Торатау.
Напомним, полное расписание развлечений на День города и День России в Уфе Mkset размещал здесь.