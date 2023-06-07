Поскольку в 2023 году День России выпал на понедельник, уфимцы будут отдыхать непрерывно 3 дня: с десятого по 12 июня (с субботы по понедельник). В длительные летние выходные жителей Уфы и гостей башкирской столицы ждут праздничные мероприятия, подготовленные городской мэрией. Тем более что у уфимцев есть в 2023 году дополнительный повод для праздника — в эти даты столица Башкирии отметит День города.