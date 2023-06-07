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Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?

7 июня 2023, 11:40
Фото: 1MI
Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?
В Уфе в День России, 12 июня, в 2023 году также будет отмечаться День города. Как столица Башкирии подготовилась к праздникам и сколько дней будут отдыхать в июне уфимцы — в нашем материале.

Уфимцев в июне 2023 года ждет два дополнительных выходных: 12 июня столица Башкирии будет праздновать День России, а 28 июня — Курбан-байрам. Таким образом, в июне будут две сокращенные рабочие недели.

Если праздник окончания хаджа (Курбан-байрам) объявлен выходным днем лишь в ряде регионов РФ, то День России будет отмечаться во всех уголках нашей страны. Эта дата стала символом национального единения российского народа, а главный его смысл — в гордости за свою страну.

Поскольку в 2023 году День России выпал на понедельник, уфимцы будут отдыхать непрерывно 3 дня: с десятого по 12 июня (с субботы по понедельник). В длительные летние выходные жителей Уфы и гостей башкирской столицы ждут праздничные мероприятия, подготовленные городской мэрией. Тем более что у уфимцев есть в 2023 году дополнительный повод для праздника — в эти даты столица Башкирии отметит День города.

Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?
Сколько отдыхаем на 12 июня в Уфе?
Фото: 1MI

Мероприятия в Уфе на День России

Главными праздничными площадками Уфы в 2023 году станут улица Ленина и площадь Чернышевского. Здесь в праздничный день пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!» — с самого утра и до вечера уфимцы смогут участвовать в развлекательных мероприятиях, посещать ярмарки народных ремесленников, прогуляться по культурному Арбату.

Но отдохнуть на праздник можно будет не только в центре города. Праздничные мероприятия развернутся во всех районах Уфы — на главных площадях и в городских парках проведут концерты с участием местных творческих коллективов, конкурсы и игры для семейного отдыха.

Мероприятия в Уфе на День РоссииМероприятия в Уфе на День России
Мероприятия в Уфе на День России
Фото: 1MI

Основные развлекательные и торжественные мероприятия запланированы:

  • в парке Нефтехимиков — концертно-развлекательная программа;
  • у Русского драматического театра — большой праздничный концерт;
  • на площадке перед концертным залом «Башкортостан» — концертная программа для уфимских студентов;
  • на набережной реки Белой — развлекательные мероприятия, мастер-классы, парад водных судов, фестиваль спорта;
  • у конгресс-холла «Торатау» — фестиваль «Блогеры России»;
  • в городском центре творчества «Арт-КВАДРАТ» — творческий креативный праздник для подростков и детей, мастер-классы, интерактивные игры;
  • в парке Кашкадан — шоу танцев, музыки и света, выступления от лучших диджеев и рэперов Уфы в фестивале «Свет воды».

Завершит масштабный праздник в Уфе яркий фейерверк, который прогремит в столице Башкирии в 23:00.

Мероприятия в Уфе на День РоссииМероприятия в Уфе на День России
Мероприятия в Уфе на День России
Фото: 1MI
#Уфа#День России#Праздник#Выходные дни
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