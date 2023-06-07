Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
Уфимцев в июне 2023 года ждет два дополнительных выходных: 12 июня столица Башкирии будет праздновать День России, а 28 июня — Курбан-байрам. Таким образом, в июне будут две сокращенные рабочие недели.
Если праздник окончания хаджа (Курбан-байрам) объявлен выходным днем лишь в ряде регионов РФ, то День России будет отмечаться во всех уголках нашей страны. Эта дата стала символом национального единения российского народа, а главный его смысл — в гордости за свою страну.
Поскольку в 2023 году День России выпал на понедельник, уфимцы будут отдыхать непрерывно 3 дня: с десятого по 12 июня (с субботы по понедельник). В длительные летние выходные жителей Уфы и гостей башкирской столицы ждут праздничные мероприятия, подготовленные городской мэрией. Тем более что у уфимцев есть в 2023 году дополнительный повод для праздника — в эти даты столица Башкирии отметит День города.
Главными праздничными площадками Уфы в 2023 году станут улица Ленина и площадь Чернышевского. Здесь в праздничный день пройдет фестиваль «Уфа, гуляем!» — с самого утра и до вечера уфимцы смогут участвовать в развлекательных мероприятиях, посещать ярмарки народных ремесленников, прогуляться по культурному Арбату.
Но отдохнуть на праздник можно будет не только в центре города. Праздничные мероприятия развернутся во всех районах Уфы — на главных площадях и в городских парках проведут концерты с участием местных творческих коллективов, конкурсы и игры для семейного отдыха.
Основные развлекательные и торжественные мероприятия запланированы:
Завершит масштабный праздник в Уфе яркий фейерверк, который прогремит в столице Башкирии в 23:00.