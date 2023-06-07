Сидр-убийцу обнаружили в Башкирии: от напитка погибли десятки человек по всей стране

По последним данным, после употребления пивной продукции по всей России погибло 29 человек. Среди них жители Курганской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Ещё десятки граждан были госпитализированы с признаками отравления, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Больше всего пострадавших от сидра на данный момент в Ульяновской области: в больницах находятся 42 человека.