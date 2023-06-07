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Сидр-убийцу обнаружили в Башкирии: от напитка погибли десятки человек по всей стране

7 июня 2023, 09:29
Фото: 1MI

Убивший десятки россиян «Мистер Сидр» поставлялся в Башкирию

Пивной напиток, после употребления которого погибли десятки российских граждан, мог оказаться на прилавках республики, сообщает региональный Минторг со ссылкой на Росалкогольрегулирование

По последним данным, после употребления пивной продукции по всей России погибло 29 человек. Среди них жители Курганской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Ещё десятки граждан были госпитализированы с признаками отравления, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Больше всего пострадавших от сидра на данный момент в Ульяновской области: в больницах находятся 42 человека.

Министерство торговли и услуг республики, в свою очередь, настоятельно рекомендует воздержаться от покупки и потребления алкогольной продукции, реализуемой в розлив и в обезличенной ПЭТ таре с наименованием «Сидр».

Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, в настоящее время сотрудники ведомства занимаются поисками продукции «Мистер Сидр» на прилавках магазинов республики. Также в ведомстве призвали жителей региона сообщать о случаях обнаружения продуктов марки на полках магазинов.

По информации Бел.ru, владельцем компании производившей смертельно опасный алкоголь является уроженец Белогордской области Анар Гусейнов. В настоящий момент мужчина задержан. Отмечается, что ранее у предпринимателя уже были проблемы с законом. Так, в 2022 году уже был установлен факт продажи Гусейновым алкогольной продукции без «сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции».

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