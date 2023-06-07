Сидр-убийцу обнаружили в Башкирии: от напитка погибли десятки человек по всей стране

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
По последним данным, после употребления пивной продукции по всей России погибло 29 человек. Среди них жители Курганской, Ульяновской, Самарской и Нижегородской, Пензенской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. Ещё десятки граждан были госпитализированы с признаками отравления, многие из них находятся в тяжелом состоянии. Больше всего пострадавших от сидра на данный момент в Ульяновской области: в больницах находятся 42 человека.
Министерство торговли и услуг республики, в свою очередь, настоятельно рекомендует воздержаться от покупки и потребления алкогольной продукции, реализуемой в розлив и в обезличенной ПЭТ таре с наименованием «Сидр».
Как сообщили в Роспотребнадзоре РБ, в настоящее время сотрудники ведомства занимаются поисками продукции «Мистер Сидр» на прилавках магазинов республики. Также в ведомстве призвали жителей региона сообщать о случаях обнаружения продуктов марки на полках магазинов.
По информации Бел.ru, владельцем компании производившей смертельно опасный алкоголь является уроженец Белогордской области Анар Гусейнов. В настоящий момент мужчина задержан. Отмечается, что ранее у предпринимателя уже были проблемы с законом. Так, в 2022 году уже был установлен факт продажи Гусейновым алкогольной продукции без «сертификатов соответствия, накладных, справок к товарно-транспортным накладным по каждому наименованию продукции».