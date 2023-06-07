Шокирующее убийство, фестиваль блогеров и сидр-убийца в Башкирии

Всего несколько дней осталось до празднования Дня города в Уфе. 12 июня в башкирской столице пройдут концерты, фестивали и различные мероприятия, в числе которых фестиваль «Блогеры России», участие в котором примет Анастасия Ивлеева и другие известные медиаперсоны. Также в этот день изменится время работы и схема движения общественного транспорта в Уфе. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.