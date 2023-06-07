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Posted Сегодня, 16:11

Published Сегодня, 16:11

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Шокирующее убийство, фестиваль блогеров и сидр-убийца в Башкирии

7 июня 2023, 16:11
О главных событиях 7 июня в Уфе и республике — в дайджесте Mkset

От пивного напитка «Мистер Сидр», по последним данным, скончалось уже 29 человек по всей России. В региональном Минторге сообщили, что продукция марки, в том числе поставлялась на территории Башкирии. В ведомстве призвали граждан проявлять внимательность, воздержаться от употребления определенных видов алкоголя, а также сообщать об обнаружении подозрительной продукции в соответствующие инстанции.

В Уфе 84-летний пенсионер в свой День рождения зарезал собственного сына. По одной из версий, причиной конфликта могла послужить крупная денежная сумма, которую пенсионер передал мошенникам. Пожилой мужчина отдал полмиллиона рублей и после этого серьезно поругался со своим сыном. Спустя время ссора якобы повторилась, но в ходе драки пенсионер четыре раза ударил сына ножом.

Стали известны цены в меню башкирского кафе, открытого ранее на территории курорта «Солёные озёра» в Соль-Илецке. Ранее в администрации курорта заявили, что вскоре там откроется кафе с блюдами национальной башкирской кухни, отметив, что ежегодно курорт посещают тысячи туристов из Башкирии. Подробнее о меню и ценах Mkset рассказывал здесь.

Всего несколько дней осталось до празднования Дня города в Уфе. 12 июня в башкирской столице пройдут концерты, фестивали и различные мероприятия, в числе которых фестиваль «Блогеры России», участие в котором примет Анастасия Ивлеева и другие известные медиаперсоны. Также в этот день изменится время работы и схема движения общественного транспорта в Уфе. Подробнее об изменениях Mkset рассказывал здесь.

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