Продукция «Башнефти» признана лучшей в регионе

Диплом за каучук этилен-пропилен-диеновый (СКЭПТ) получил нефтехимический завод «Уфаоргсинтез». Этот продукт используется в автомобильной отрасли и при производстве бытовых резинотехнических изделий. Также в число лучших товаров, произведенных на заводе, вошли полиэтилен высокого давления, фенол и ацетон.