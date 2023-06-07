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Продукция «Башнефти» признана лучшей в регионе

7 июня 2023, 09:41
Фото: Башнефть
Предприятия «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти», победили в конкурсе «Лучшие товары Башкортостана» — регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Лауреатами от «Башнефти» стали девять продуктов.

Диплом за каучук этилен-пропилен-диеновый (СКЭПТ) получил нефтехимический завод «Уфаоргсинтез». Этот продукт используется в автомобильной отрасли и при производстве бытовых резинотехнических изделий. Также в число лучших товаров, произведенных на заводе, вошли полиэтилен высокого давления, фенол и ацетон.

Также лауреатами конкурса традиционно стали бензин АИ-95-К5 и межсезонное дизельное топливо ЕВРО ДТ-Е-К5 («Башнефть-УНПЗ»), дизельное топливо ЕВРО зимнее ДТ-З-К5 («Башнефть-Уфанефтехим») и дизельное топливо ЕВРО летнее ДТ-Л-К5 («Башнефть-Новойл»).

Фото: Башнефть

Всего в этом году на звание «Лучшие товары Башкортостана» претендовали 139 видов продукции и услуг. Лауреаты регионального этапа будут представлены на федеральном этапе «100 лучших товаров России».

Конкурс проводится в Республике Башкортостан на протяжении 24 лет и является признанной площадкой для оценки качества продукции от местных предприятий. Напомним, что продукция предприятий АНК «Башнефть» ежегодно становятся лауреатами премий «Лучшие товары РБ» и «100 лучших товаров России».

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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