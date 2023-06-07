Появилось видео с места схода вагонов с рельсов в Уфе

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщал ранее Mkset утром 7 июня на уфимской станции Дема, которая является одной из крупнейших на Куйбышевской железной дороге, произошел инцидент при маневрах. С рельсов сошли два вагона товарного поезда, которые перевозили оцилиндрованные деревья.
К счастью в инциденте никто не пострадал, однако следователи уже организовали доследственную проверку, в ходе которой им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Однако уже известно, что происшествие повлекло крупный ущерб. Железнодорожники сейчас занимаются ликвидацией последствий. Видео работ публикует Центральное МСУ на транспорте СК России.