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Появилось видео с места схода вагонов с рельсов в Уфе

7 июня 2023, 09:14
Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Следком опубликовал кадры инцидента с вагонами товарняка на станции Дема в Уфе

Утром на станции Дема два вагона, груженых деревом, сошли с рельсов при маневровых работах.

Как сообщал ранее Mkset утром 7 июня на уфимской станции Дема, которая является одной из крупнейших на Куйбышевской железной дороге, произошел инцидент при маневрах. С рельсов сошли два вагона товарного поезда, которые перевозили оцилиндрованные деревья.

К счастью в инциденте никто не пострадал, однако следователи уже организовали доследственную проверку, в ходе которой им предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. Однако уже известно, что происшествие повлекло крупный ущерб. Железнодорожники сейчас занимаются ликвидацией последствий. Видео работ публикует Центральное МСУ на транспорте СК России.

Видео: Центральное МСУ на транспорте СК России
В Уфе странным происшествием на железной дороге занимаются следователи
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#Ирина Деревянчук#Вагоны#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#Новости Башкирии#Железная дорога#Видео
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