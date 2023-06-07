Грузовик сбил школьницу в Уфе: момент попал на видео

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Вечером 6 июня в уфимском Инорсе произошло ДТП на пешеходном переходе. 22-летний водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе-зебре наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу с подругой.
К счастью девочка выжила, однако получила травмы головы и ушибы. С ними она была госпитализирована, Mkset запросил состояние пострадавшей в пресс-службе Минздрава.
В аварии и ее причинах разбираются правоохранители, а ГИБДД напоминает водителям о необходимости предельной концентрации внимания при приближении к пешеходному переходу, а также о том, что водители в соответствии с ПДД обязаны уступать дорогу пешеходам.