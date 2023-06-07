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Published Сегодня, 06:45

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Грузовик сбил школьницу в Уфе: момент попал на видео

7 июня 2023, 06:45
Фото: пресс-служба ГИБДД Уфы
Девочка выжила, но серьезно пострадала, сообщила пресс-служба ГИБДД Уфы 7 июня.

Вечером 6 июня в уфимском Инорсе произошло ДТП на пешеходном переходе. 22-летний водитель грузового автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе-зебре наехал на 12-летнюю девочку, которая переходила дорогу с подругой.

К счастью девочка выжила, однако получила травмы головы и ушибы. С ними она была госпитализирована, Mkset запросил состояние пострадавшей в пресс-службе Минздрава.

Видео: пресс-служба ГИБДД Уфы

В аварии и ее причинах разбираются правоохранители, а ГИБДД напоминает водителям о необходимости предельной концентрации внимания при приближении к пешеходному переходу, а также о том, что водители в соответствии с ПДД обязаны уступать дорогу пешеходам.

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#Ирина Деревянчук#ДТП#Уфа#Происшествия#Новости Уфы#18+#Видео
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