После публикации Mkset Бастрыкин вновь поручил доложить о неаварийном доме в Туймазах

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
На сайте федерального Следственного комитета появилась публикация о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального следкома Владимиру Архангельскому доложить о о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу и мерах, принятых для восстановления прав граждан. Речь идет о многострадальном доме по улице Северная, 14а в городе Туймазы, где дом с 70% износа не могут признать аварийным, а у него тем временем якобы появились проблемы с газом, а значит и с безопасностью.
Дом этот, между тем, является социальным жильем, где проживают и многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами. «На карандаше» у федерального Следкома история с данным домом и с уголовным делом по факту злоупотребления должностными полномочиями уже как минимум с 23 мая 2023 года, в этот день Бастрыкин уже давал поручение доложить ему о ходе расследования.
— В СМИ сообщается, что жители социального жилья в городе Туймазы в Башкирии остались без газа, им предлагают провести капремонт на 50 млн рублей. В связи с нарушением их прав граждане обращаются к главе Следственного комитета. Ранее сообщалось, что в доме с износом более 70% проживают многодетные семьи, дети-инвалиды. Местная администрация не принимает необходимых мер к признанию строения аварийным и последующему расселению жильцов, — сообщается на сайте Следкома РФ.
Уместно напомнить, что минувшей зимой проблемы с газоснабжением начались у множества домов в Уфе. В них из-за неких проблем с дымоходами было отключено газоснабжение, а жителям пришлось перейти с газовых плит на походные электроплитки и остаться без горячей воды, так как в их домах ГВС подавалось с помощью газовых колонок. Проблему в качестве исключения спустя несколько месяцев решили региональные власти, выделив более 30 млн на ремонт дымоходов в проблемных домах.