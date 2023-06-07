После публикации Mkset Бастрыкин вновь поручил доложить о неаварийном доме в Туймазах

На сайте федерального Следственного комитета появилась публикация о том, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил главе регионального следкома Владимиру Архангельскому доложить о о комплексе проведенных следственных действий по уголовному делу и мерах, принятых для восстановления прав граждан. Речь идет о многострадальном доме по улице Северная, 14а в городе Туймазы, где дом с 70% износа не могут признать аварийным, а у него тем временем якобы появились проблемы с газом, а значит и с безопасностью.