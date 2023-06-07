Новый железнодорожный маршрут из Уфы в Калининград запустят уже в следующем месяце

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сообщается, что отправки маршрута из Челябинска начнутся с 6 июля по 31 августа, каждую неделю — по четвергам. Отправка из Уфы будет проводиться утром в пятницу в в 08:05. Из Калининграда маршрут будет отправляться по понедельникам, а прибывать в Уфу ночью в среду — около 01:56.
В пресс-службе железной дороги напомнили, что маршрут следует с проездом через Литву, высаживаться на территории страны пассажирам поезда будет нельзя. Без изменений остаётся квота мест — в одном составе может находиться не более 300 пассажиров.
Стоимость билета из башкирской столицы в Калининград в плацкарте начинается от 6 тысяч рублей, в купе — от 9 тысяч.