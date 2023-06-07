mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

Изображение материала

Новый железнодорожный маршрут из Уфы в Калининград запустят уже в следующем месяце

7 июня 2023, 10:42
Фото: 1MI

Жители Башкирии смогут отправиться в Калининград на поезде без пересадок

Начиная с 3 июля запускается сезонный маршрут № 425/426 Челябинск — Калининград, маршрут которого включит в себя Уфу, Самару и Пензу, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги

Сообщается, что отправки маршрута из Челябинска начнутся с 6 июля по 31 августа, каждую неделю — по четвергам. Отправка из Уфы будет проводиться утром в пятницу в в 08:05. Из Калининграда маршрут будет отправляться по понедельникам, а прибывать в Уфу ночью в среду — около 01:56.

В пресс-службе железной дороги напомнили, что маршрут следует с проездом через Литву, высаживаться на территории страны пассажирам поезда будет нельзя. Без изменений остаётся квота мест — в одном составе может находиться не более 300 пассажиров.

Стоимость билета из башкирской столицы в Калининград в плацкарте начинается от 6 тысяч рублей, в купе — от 9 тысяч.

Читайте также:
Двухэтажный поезд из Уфы через Самару в Сочи вновь планируется запустить в 2023 годуДвоих дебоширов из Башкирии из-за их выходок не пустили в поезд «Новый Уренгой-Уфа»Стало известно когда запустят скоростной поезд «Восточный экспресс» из Уфы в Белорецк
#Азамат Нухов
Подпишитесь
Еда по удивляющей цене: смотрим, как выглядит башкирское кафе на озерах в Соль-Илецке
Сегодня, 12:04
Сидр-убийцу обнаружили в Башкирии: от напитка погибли десятки человек по всей стране
Сегодня, 09:29
Стало известно, кто из звезд приедет в Уфу на День города
Сегодня, 11:42
Когда жара снова вернется в Башкирию
Сегодня, 07:34
Гособвинение по делу пиксельных елок в Башкирии заявило, что закупка была «по указке»
Сегодня, 05:59
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Вчера, 08:42