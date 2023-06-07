Новый железнодорожный маршрут из Уфы в Калининград запустят уже в следующем месяце

Сообщается, что отправки маршрута из Челябинска начнутся с 6 июля по 31 августа, каждую неделю — по четвергам. Отправка из Уфы будет проводиться утром в пятницу в в 08:05. Из Калининграда маршрут будет отправляться по понедельникам, а прибывать в Уфу ночью в среду — около 01:56.