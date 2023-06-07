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Гособвинение по делу пиксельных елок в Башкирии заявило, что закупка была «по указке»

7 июня 2023, 05:59
Фото: 1MI

В деле пиксельных елок в суде появились некие сотрудники администрации главы Башкирии

О том, что закупал пиксельные елки и украшения на 115 млн экс-директор ГКУ «Хозуправление» по указанию неких чиновников, в суде заявил прокурор, сообщил КоммерсантЪ-Башкортостан 6 июня.

Вчера, 6 июня в Кировском районном суде города Уфы началось рассмотрение резонансного уголовного дела «пиксельных» елок.

В суде представитель гособвинения сообщил, что указание закупить елки подсудимый получил от неких сотрудников администрации главы Башкирии. Ни имен, ни должностей на заседании суда не прозвучало. При этом сам подсудимый не признал своей вины и показания решил дать на следующих заседаниях, ближайшее из которых состоится 27 июня.

Напомним, по версии следствия в 2019 году тогда еще директор ГКУ «Хозуправление», а ныне обвиняемый Алексей Аглисламов, заключил госконтракт на услуги по изготовлению тех самых елок и украшений с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн рублей. Конкурентных процедур перед заключением контракта он не провел. Новомодные елки из светодиодов установили в Уфе и еще 8 городах Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Общество#Новости Башкирии#Новости Уфы#Суд
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