Гособвинение по делу пиксельных елок в Башкирии заявило, что закупка была «по указке»

Напомним, по версии следствия в 2019 году тогда еще директор ГКУ «Хозуправление», а ныне обвиняемый Алексей Аглисламов, заключил госконтракт на услуги по изготовлению тех самых елок и украшений с ООО «Клирлайт Рус» как с единственным поставщиком на сумму около 115 млн рублей. Конкурентных процедур перед заключением контракта он не провел. Новомодные елки из светодиодов установили в Уфе и еще 8 городах Башкирии.