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Еда по удивляющей цене: смотрим, как выглядит башкирское кафе на озерах в Соль-Илецке

7 июня 2023, 12:04
Фото: Пресс-служба ООО "Солёные озёра"
В связи с большим наплывом туристов из республики на популярном курорте в Соль-Илецке открылось кафе с блюдами национальной кухни. О меню и ценах в заведении, а также о том, какую кухню предпочитают уроженцы Башкирии на отдыхе, рассказали в пресс-службе ООО «Солёные озёра»
Сюжет
Отдых

Ранее на территории курорта «Соленые озера» в городе Соль-Илецк открылось кафе с башкирским колоритом и блюдами национальной кухни. Как пояснили в администрации курорта, появление такого заведения во многом связано с тем, что ежегодно на отдых сюда приезжает много туристов из Башкирии.

А вот и все многообразие кухни, которую предлагает курорт своим посетителям А вот и все многообразие кухни, которую предлагает курорт своим посетителям
А вот и все многообразие кухни, которую предлагает курорт своим посетителям
Фото: Предоставлено Mkset пресс-службой ООО "Солёные озёра"

Как сообщила Mkset руководитель пресс-службы курорта Галина Баева, кафе с башкирской кухней называется «Сабантуй». В нем представлена как башкирская, так и восточная кухня.

— Мне сказали местные арендаторы-владельцы кафе, что жители Башкортостана помимо кафе «Сабантуй» ждут открытия «Ташкента», потому что любят узбекскую кухню. Сейчас для туристов есть шурпа, куурдак, лагман. Есть лагман в «Сабантуе», есть ещё лагман с домашней лапшой, который в «Ташкенте» будет делаться. Шашлыки разных видов — это тоже в «Ташкенте» дополнительно будет. Ценник на блюда в «Сабантуе» — от 100 рублей, ценник в «Ташкенте» начинается примерно от 250 рублей, потому что там достаточно много мяса — разные ценовые категории, есть из чего выбрать. Как минимум, жителям Башкортостана понравилась кухня, представленная в «Сабантуе» и в готовящемся к открытию 10 июня кафе «Ташкент», — прокомментировала Баева.

Как следует из меню, наиболее дорогой позицией в кафе является домлама — 300 рублей, плов — 275 рублей и запечённая курица — 250 рублей. Помимо этого есть блюда с овощами и различная выпечка.

Цены на блюда довольно демократичные. В пресс-службе курорта добавляют, что в блюдах много мяса, а также используется, к примеру, лапша домашнего приготовления Цены на блюда довольно демократичные. В пресс-службе курорта добавляют, что в блюдах много мяса, а также используется, к примеру, лапша домашнего приготовления
Цены на блюда довольно демократичные. В пресс-службе курорта добавляют, что в блюдах много мяса, а также используется, к примеру, лапша домашнего приготовления
Фото: Предоставлено Mkset пресс-службой ООО "Солёные озёра"

Гостям заведения предлагается расположиться за столиками на несколько персон, расположенными под навесами, скрывшись тем самым от жаркого солнца.

Уберечься от палящего солнца помогают навесы фудкорта Уберечься от палящего солнца помогают навесы фудкорта
Уберечься от палящего солнца помогают навесы фудкорта
Фото: Предоставлено Mkset пресс-службой ООО "Солёные озёра"
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