Еда по удивляющей цене: смотрим, как выглядит башкирское кафе на озерах в Соль-Илецке

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Ранее на территории курорта «Соленые озера» в городе Соль-Илецк открылось кафе с башкирским колоритом и блюдами национальной кухни. Как пояснили в администрации курорта, появление такого заведения во многом связано с тем, что ежегодно на отдых сюда приезжает много туристов из Башкирии.
Как сообщила Mkset руководитель пресс-службы курорта Галина Баева, кафе с башкирской кухней называется «Сабантуй». В нем представлена как башкирская, так и восточная кухня.
— Мне сказали местные арендаторы-владельцы кафе, что жители Башкортостана помимо кафе «Сабантуй» ждут открытия «Ташкента», потому что любят узбекскую кухню. Сейчас для туристов есть шурпа, куурдак, лагман. Есть лагман в «Сабантуе», есть ещё лагман с домашней лапшой, который в «Ташкенте» будет делаться. Шашлыки разных видов — это тоже в «Ташкенте» дополнительно будет. Ценник на блюда в «Сабантуе» — от 100 рублей, ценник в «Ташкенте» начинается примерно от 250 рублей, потому что там достаточно много мяса — разные ценовые категории, есть из чего выбрать. Как минимум, жителям Башкортостана понравилась кухня, представленная в «Сабантуе» и в готовящемся к открытию 10 июня кафе «Ташкент», — прокомментировала Баева.
Как следует из меню, наиболее дорогой позицией в кафе является домлама — 300 рублей, плов — 275 рублей и запечённая курица — 250 рублей. Помимо этого есть блюда с овощами и различная выпечка.
Гостям заведения предлагается расположиться за столиками на несколько персон, расположенными под навесами, скрывшись тем самым от жаркого солнца.