Еда по удивляющей цене: смотрим, как выглядит башкирское кафе на озерах в Соль-Илецке

В связи с большим наплывом туристов из республики на популярном курорте в Соль-Илецке открылось кафе с блюдами национальной кухни. О меню и ценах в заведении, а также о том, какую кухню предпочитают уроженцы Башкирии на отдыхе, рассказали в пресс-службе ООО «Солёные озёра»

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