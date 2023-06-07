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Бесплатный, но платный: Власти раскрыли почему пляж в Уфе закрыт для купальщиков

7 июня 2023, 12:56
Фото: 1MI

Уфимцам рассказали о серьезной опасности купания в озере, где размещен городской пляж

Страсти вокруг единственного пляжа в Демском районе Уфы продолжаются и Демчан предупредили о серьезной опасности озера в районной администрации 6 июня.

Как уже сообщал ранее Mkset на единственном официальном пляже Демского района, расположенного на одном (!) из берегов озера Карьерное происходят странные для горожан события. Так мы уже рассказывали как демчанку на пляж не пустили и ей пришлось отдыхать на озере со стороны дороги.

Мэрия объяснила, что ограничение доступа на пляж временная мера, так как там отсыпают песком берег для комфорта гостей-купальщиков. А районная администрация продолжила тему, ответив на следующий комментарий в официальном сообществе района от Людмилы Л.

— Санкционированные пляжи все платные! А людям хочется отдохнуть и покупаться, это их право — пользоваться водными ресурсами бесплатно! А это право у них отнимают те, кто пытается заработать на никому не принадлежащем! — возмутилась женщина под постом-репостом от главы района Антона Тарасова о рейдах на озере, нацеленных на соблюдение правопорядка.

В ответ представительница администрации ответила женщине, что на озере отсыпают береговую линию, где жители могут отдыхать и купаться. Отсыпку делают чтобы дно и берег озера были пологими и удобными для входа в воду. Однако это известно было из сообщения мэрии. Удивило в ответе райадминистрации другое.

— Для купания определена только одна сторона озера — там, где сейчас проводятся работы. Здесь уже организована работа спасателей, — уточнили в администрации и обратили внимание жителей на то, что с остальных берегов озеро не предназначено для купания, во время проверки водолазы выявили обрывистость дна и множество омутов.

На возмущение женщины по поводу права на пользование водными ресурсами в администрации пояснили, что официальный пляж озера бесплатный, но плата будет взиматься за пользование услугами — туалет, мангалы, лежаки, кабинка для переодевания и прочее. И по опыту корреспондента, который нередко посещал данный пляж, плата эта взимается независимо от того, пользуется ли отдыхающий вышеперечисленными услугами.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Летний оздоровительный отдых#Новости Уфы
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