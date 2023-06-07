Бесплатный, но платный: Власти раскрыли почему пляж в Уфе закрыт для купальщиков

В ответ представительница администрации ответила женщине, что на озере отсыпают береговую линию, где жители могут отдыхать и купаться. Отсыпку делают чтобы дно и берег озера были пологими и удобными для входа в воду. Однако это известно было из сообщения мэрии. Удивило в ответе райадминистрации другое.