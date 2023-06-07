11 социальных предпринимателей Башкортостана получат грантовую поддержку ОМК

«Программа „Начни свое дело“ создает востребованные в городе услуги и новые рабочие места для социально незащищенных граждан в Благовещенском районе, пополняя таким образом бюджет города за счет налогов. Кроме того, наши победители могут получить статус социального предприятия. Это в свою очередь дает право на налоговые послабления, ряд льгот, а также получение дополнительного финансирования от государства. Сейчас особенно важно пользоваться всеми возможными мерами поддержки и делать свой бизнес устойчивым», — отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.