11 социальных предпринимателей Башкортостана получат грантовую поддержку ОМК

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:18
В этом году социальные предприниматели предложили проекты по дополнительному образованию, реабилитации детей с инвалидностью, развитию внутреннего туризма. Заявили сразу несколько проектов медицинской направленности. При оценке и выборе победителей конкурсная комиссия отдавала предпочтение тем, кто успешно прошел образовательную программу «Стань социальным предпринимателем» и защитил свой проект. В этом году над своими инициативами работали 49 человек.
Глава администрации Благовещенского района Олег Голов отметил важность системной работы ОМК в поддержке и развитии социальных предпринимателей, которые запускают или масштабируют свой бизнес, тем самым способствуя экономической устойчивости города. Благодаря программе «Начни свое дело» появляются не только дополнительные рабочие места, но и качественные услуги для горожан.
«Программа „Начни свое дело“ создает востребованные в городе услуги и новые рабочие места для социально незащищенных граждан в Благовещенском районе, пополняя таким образом бюджет города за счет налогов. Кроме того, наши победители могут получить статус социального предприятия. Это в свою очередь дает право на налоговые послабления, ряд льгот, а также получение дополнительного финансирования от государства. Сейчас особенно важно пользоваться всеми возможными мерами поддержки и делать свой бизнес устойчивым», — отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова.
Победа в программе позволит участникам развить и масштабировать свои проекты. Имеющие статус социального предприятия могут претендовать на гранты до 500 тысяч рублей от Минэкономразвития. Процент софинансирования получателем составляет всего 25%. На тех же условиях предприниматели в возрасте до 25 лет могут получить грант от 100 до 500 тысяч рублей.
Примеры проектов победителей программы «Начни свое дело-2023» в Благовещенске:
«Детская академия», Людмила Булышева
В Благовещенске откроют Детскую академию — центр развития и досуга для детей, где с ними будут работать такие специалисты как логопед, психолог, нейропсихолог, а также учителя музыки и рисования. Открытие Детской академии — это продолжение проекта благотворительно фонда «Вместе», который ранее получал поддержку ОМК. Теперь это будет многофункциональный детский центр полного цикла с бассейном и кабинетами реабилитации, оборудованными по современным стандартам.
«Детский стоматологический кабинет», Михаил Савичев
Проект предусматривает открытие кабинета детской стоматологии. Авторы обещают сделать все, чтобы дети больше не боялись лечить зубы. В проекте кабинета предусмотрели игровые зоны, телевизор с мультиками и даже меню, в котором дети смогут выбрать вкус пломбы. Здесь в том числе будут лечить маленьких пациентов с инвалидностью.
Эколавка »Milk», Кирилл Кириллов
Автор проекта Milk предложит благовещенцам свежие фермерские продукты родного края. 98% поставщиков эколавки будут фермеры Башкортостана и непосредственно Благовещенского района.
«Прачечная», Юлия Нигматзянова
Актуальный для Благовещенска проект, в рамках которого планируют оказывать услуги прачечной как населению, так и промышленным предприятиям.
«Учись, играй и развивайся», Светлана Зиндусова
Детский центр «Диалог» уже хорошо зарекомендовал себя в Благовещенске, а Светлане Зиндусовой принес звание «Социальный предприниматель года» в Башкортостане. Расширение проекта предполагает организацию продленки, игровой и услуг по присмотру за детьми от полутора лет. Предусмотрены особые условия для родителей детей-инвалидов.
«Одежда от дизайнера», Екатерина Луговая
Необычный проект профессионального дизайнера предполагает создание авторских тематических коллекций одежды для жителей города и проведение мастер-классов по апсайклингу (то есть переделке) старой одежды.
С полным списком победителей 2023 года грантовой программы «Начни свое дело» можно ознакомиться на сайте Начни свое дело (omk.ru).
Напомним, ОМК реализует программу «Начни свое дело» на территории Благовещенского района. Партнеры программы: администрация Благовещенского района, Ассоциация организаций предпринимательства Башкортостана, региональное Министерство семьи, труда и социальной защиты населения, Общественная палата РБ.
Программа состоит из трех блоков. Первый — установочно-стратегическая сессия, которая дает старт программе, объясняет все условия. Второй — образовательный блок: начинающие и действующие предприниматели проходят обучение основам социального предпринимательства у лучших экспертов. И третий блок — грантовый конкурс: участвуя в нем, победители могут получить грант до 200 тысяч на открытие или масштабирование своего дела.
За время реализации программы «Начни свое дело» в Башкирии 244 участника обучились по программе «Стань социальным предпринимателем». Из 206 поданных заявок на грантовый конкурс компания поддержала 71 проект, благодаря которым в районе появилось 174 новых рабочих места. Сами участники смогли привлечь на свои проекты 13 млн рублей в виде софинансирования. На каждый инвестированный компанией рубль социальная ценность составила 3,7 рубля. Общий вклад в социальную сферу города составил 55,5 млн рублей.