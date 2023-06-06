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Вслед за гендиректором ФК «Уфа» Газизовым клуб покинули главный и старший тренера

6 июня 2023, 14:15
Фото: 1MI
Главный тренер клуба Арслан Халимбеков уходит так как вышел срок контракта, информирует пресс-служба ФК «Уфа» 6 июня.

Состав футбольного клуба «Уфа», который всю весну находится в поле зрения СМИ не из-за спортивных успехов, а из-за финансовых проблем, на этой неделе лишился не только гендиректора Шамиля Газизова, но и сразу двух тренеров, главного тренера клуба Арслана Халимбекова и старший тренер Николай Сафрониди. Напомним, что Сафрониди ранее и сам выступал за клуб и принимал участие более чем в 50 матчах.

ФК «Уфа» проиграл «Кубани» и вылетел во вторую лигу. И это далеко не единственные проблемы уфимцев. В начале мая стало известно, что ФК «Уфа» и «Региональный фонд» смогли мирно договориться по долгу клуба в 126 млн руб. Однако долги у «Уфы» есть не только перед «Регфондом», но и перед Минземимущества Башкирии, которое требует с клуба 43 млн долга за аренду стадиона «Нефтяник».

Шамиль Газизов покинул пост гендиректора ФК «Уфа»
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#Ирина Деревянчук#Уфа#Общество#Новости Уфы#Футбол#Спорт
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