Вслед за гендиректором ФК «Уфа» Газизовым клуб покинули главный и старший тренера

ФК «Уфа» проиграл «Кубани» и вылетел во вторую лигу. И это далеко не единственные проблемы уфимцев. В начале мая стало известно, что ФК «Уфа» и «Региональный фонд» смогли мирно договориться по долгу клуба в 126 млн руб. Однако долги у «Уфы» есть не только перед «Регфондом», но и перед Минземимущества Башкирии, которое требует с клуба 43 млн долга за аренду стадиона «Нефтяник».