Вслед за гендиректором ФК «Уфа» Газизовым клуб покинули главный и старший тренера

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Состав футбольного клуба «Уфа», который всю весну находится в поле зрения СМИ не из-за спортивных успехов, а из-за финансовых проблем, на этой неделе лишился не только гендиректора Шамиля Газизова, но и сразу двух тренеров, главного тренера клуба Арслана Халимбекова и старший тренер Николай Сафрониди. Напомним, что Сафрониди ранее и сам выступал за клуб и принимал участие более чем в 50 матчах.
ФК «Уфа» проиграл «Кубани» и вылетел во вторую лигу. И это далеко не единственные проблемы уфимцев. В начале мая стало известно, что ФК «Уфа» и «Региональный фонд» смогли мирно договориться по долгу клуба в 126 млн руб. Однако долги у «Уфы» есть не только перед «Регфондом», но и перед Минземимущества Башкирии, которое требует с клуба 43 млн долга за аренду стадиона «Нефтяник».