В Уфе закупят 15 троллейбусов за 382,5 миллиона рублей

В Уфе на покупку 15 троллейбусов выделят до 382,5 миллионов рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы ищет поставщика 15 новых троллейбусов. На эти цели планируется выделить до 382,5 млн рублей — 25,5 млн за одно ТС. Финансирование будет осуществляться за счет средств из регионального и муниципального бюджетов, сообщается на портале госзакупок.