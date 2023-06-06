mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:34

Published Сегодня, 08:34

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Изображение материала

В Уфе закупят 15 троллейбусов за 382,5 миллиона рублей

6 июня 2023, 08:34
Фото: 1MI

В Уфе на покупку 15 троллейбусов выделят до 382,5 миллионов рублей

Управление транспорта и связи мэрии Уфы ищет поставщика 15 новых троллейбусов. На эти цели планируется выделить до 382,5 млн рублей — 25,5 млн за одно ТС. Финансирование будет осуществляться за счет средств из регионального и муниципального бюджетов, сообщается на портале госзакупок.

Сообщается, что итоги конкурса будут подведены 26 июня. С момента заключения контракта о поставке в течение 90 дней троллейбусы должны будут доставить в депо № 1.

Согласно сведениям закупки, в троллейбумах должна быть предусмотрена возможность автономного хода, а также климат-контроль и места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.

Внешний вид троллейбусов: их цвет и оформление кузова должны оформляться в соответствии с требованиями заказчика. Максимальная длина троллейбуса — 12,8 метра, ширина — до 2,5 метра, высота — 3,6 метра. Пассажировместимость может варьироваться — от 90 до 100 человек, минимальное количество сидячих мест — 33.

#Азамат Нухов#Новости Уфы#Дороги#Трамваи#Транспорт#Общественный транспорт#Электротранспорт#Общество#Город
Подпишитесь
В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем
Сегодня, 11:01
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере
Сегодня, 10:53
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42