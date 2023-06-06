В Уфе закупят 15 троллейбусов за 382,5 миллиона рублей

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Сообщается, что итоги конкурса будут подведены 26 июня. С момента заключения контракта о поставке в течение 90 дней троллейбусы должны будут доставить в депо № 1.
Согласно сведениям закупки, в троллейбумах должна быть предусмотрена возможность автономного хода, а также климат-контроль и места для людей, передвигающихся на инвалидных колясках.
Внешний вид троллейбусов: их цвет и оформление кузова должны оформляться в соответствии с требованиями заказчика. Максимальная длина троллейбуса — 12,8 метра, ширина — до 2,5 метра, высота — 3,6 метра. Пассажировместимость может варьироваться — от 90 до 100 человек, минимальное количество сидячих мест — 33.