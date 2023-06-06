В Уфе сносят последний ярмарочный павильон у Дворца Спорта

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Published Сегодня, 05:34
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Сегодня, 6 июня, в Уфе завершается снос ярмарочных павильонов на Дворце Спорта. Демонтируют последний павильон, передает с места событий корреспондент Mkset.
Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, демонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и арендодателей. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности.
В настоящее время городские службы рассматривают альтернативные варианты площадки для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования.
Напомним, что только в апреле уфимцы выразили негодование из-за убранных с площади перед Дворцом спорта торговых павильонов. Тогда глава городского района Сергей Плотников заявил, что ангары могут представлять собой угрозу жизни и безопасности как торговцев, так и посетителей.
Кроме того, власти намерены облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Уфимцы же посчитали, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. Горожане уверены, что она необходима не только для самих уфимцев, но и для жителей сел, которые приезжают в Уфу, потому инициатива «губит село».