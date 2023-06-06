В Уфе сносят последний ярмарочный павильон у Дворца Спорта

Кроме того, власти намерены облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Уфимцы же посчитали, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. Горожане уверены, что она необходима не только для самих уфимцев, но и для жителей сел, которые приезжают в Уфу, потому инициатива «губит село».