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В Уфе сносят последний ярмарочный павильон у Дворца Спорта

6 июня 2023, 05:34
Фото: mkset.ru

Последний ярмарочный павильон сносят у Дворца Спорта в Уфе

О сносе павильонов ярмарки у стало известно в апреле текущего года. Как пояснили власти, связано это было с тем, что павильоны не не соответствуют правилам пожарной безопасности. Сносить павильоны начали в конце апреля. Сегодня же с площадки убирают последний из них, сообщает корреспондент Mkset

Сегодня, 6 июня, в Уфе завершается снос ярмарочных павильонов на Дворце Спорта. Демонтируют последний павильон, передает с места событий корреспондент Mkset.

Как сообщили Mkset в пресс-службе администрации Уфы, демонтаж торговых павильонов осуществляется из-за аварийного состояния конструкций шатров, которые на сегодняшний день представляют угрозу жизни и здоровью посетителей и арендодателей. Кроме этого, данные шатры не отвечают требованиям пожарной безопасности.

Видео: mkset.ru

В настоящее время городские службы рассматривают альтернативные варианты площадки для организации постоянно действующей фермерской ярмарки с использованием современного ярмарочного оборудования.

Напомним, что только в апреле уфимцы выразили негодование из-за убранных с площади перед Дворцом спорта торговых павильонов. Тогда глава городского района Сергей Плотников заявил, что ангары могут представлять собой угрозу жизни и безопасности как торговцев, так и посетителей.

Кроме того, власти намерены облагородить территорию сквера Михалева, расположенного у Дворца спорта. Уфимцы же посчитали, что на территории микрорайона и без этого хватает скверов и зон отдыха, а ярмарки же напротив — будет не хватать. Горожане уверены, что она необходима не только для самих уфимцев, но и для жителей сел, которые приезжают в Уфу, потому инициатива «губит село».

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