В Удмуртии возбуждено уголовное дело после отправления сидром

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
По данным РИА Новости, дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России, которая квалифицирует деяние как «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее заместитель председателя правительства Удмуртии, Эльвира Пинчук, сообщила о случаях отравления двух человек сидром в регионе, пишет RT.
В связи с отравлением людей в Самарской и Ульяновской областях, председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил передать уголовные дела в Главное следственное управление ведомства для проведения наиболее объективного и всестороннего расследования.