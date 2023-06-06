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Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

В Удмуртии возбуждено уголовное дело после отправления сидром

6 июня 2023, 12:02
Следователи в Удмуртии начали уголовное расследование после случая отравления двух людей суррогатным сидром. Следственный комитет Удмуртии принял решение возбудить уголовное дело в связи с этим инцидентом.

По данным РИА Новости, дело было возбуждено по статье Уголовного кодекса России, которая квалифицирует деяние как «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее заместитель председателя правительства Удмуртии, Эльвира Пинчук, сообщила о случаях отравления двух человек сидром в регионе, пишет RT.

В связи с отравлением людей в Самарской и Ульяновской областях, председатель Следственного комитета России, Александр Бастрыкин, поручил передать уголовные дела в Главное следственное управление ведомства для проведения наиболее объективного и всестороннего расследования.

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