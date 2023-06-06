Сильный дождь накрыл Уфу: жители сняли последствия

Напомним, что на прошлой неделе во время сильной грозы на женщину с ребенком упало дерево, потребовалась помощь медиков. В этот же день в микрорайоне Сосны на припаркованный автомобиль с крыши многоэтажки обрушился ветканал, к счастью, из людей никто не пострадал.