Сильный дождь накрыл Уфу: жители сняли последствия

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Сегодня, 6 июня, после сильного ветра во время ливня пало несколько деревьев. Как сообщают очевидцы, на остановке «Госцирк» насаждение обрушилось в 13:30. Судя по кадрам, дерево перекрыло проезжую часть.
Между тем, на улице Ленина около дома №74 натиска непогоды не выдержала молодая береза и упала на тротуар.
Напомним, что на прошлой неделе во время сильной грозы на женщину с ребенком упало дерево, потребовалась помощь медиков. В этот же день в микрорайоне Сосны на припаркованный автомобиль с крыши многоэтажки обрушился ветканал, к счастью, из людей никто не пострадал.