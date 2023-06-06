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Сильный дождь накрыл Уфу: жители сняли последствия

6 июня 2023, 09:49
Фото: 1MI

В центре Уфе из-за сильного ветра обрушилось дерево

Деревья упали сразу в нескольких местах: на проспекте Октября и на улице Ленина, сообщают очевидцы.

Сегодня, 6 июня, после сильного ветра во время ливня пало несколько деревьев. Как сообщают очевидцы, на остановке «Госцирк» насаждение обрушилось в 13:30. Судя по кадрам, дерево перекрыло проезжую часть.

Фото: БашДТП // telegram

Между тем, на улице Ленина около дома №74 натиска непогоды не выдержала молодая береза и упала на тротуар.

Фото: БашДТП // telegram

Напомним, что на прошлой неделе во время сильной грозы на женщину с ребенком упало дерево, потребовалась помощь медиков. В этот же день в микрорайоне Сосны на припаркованный автомобиль с крыши многоэтажки обрушился ветканал, к счастью, из людей никто не пострадал.

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#Башкортостан#Общество#Происшествия#Новости Уфы#Последствия непогоды в Башкирии#Гроза#Разрушения#Элина Сайфранова
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