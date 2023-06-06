В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии

Posted Сегодня, 03:26
Published Сегодня, 03:26
Modified Сегодня, 03:45
Updated Сегодня, 03:45
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент случае отравления продукцией торговой марки на территории региона выявлено не было, подчеркивая, что ситуация находится на контроле Управления.
Роспотребнадзор обратился к жителям республики, призвав их не употреблять пивной напиток до выяснения всех обстоятельств. В случае, если вы заметите на прилавках торговых точек продукцию марки «Мистер Сидр» в ведомстве рекомендуют незамедлительно сообщать об этом по номеру телефона 8 (347) 229-90-76.
По информации РИА Новости, всего было зарегистрировано 16 случаев отравления продукцией «Мистер Сидр» с летальным исходом. Как сообщает издание со ссылкой на Росалкогольрегулирование, в России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции марки.