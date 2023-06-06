В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии

Роспотребнадзор проверит продажи смертельно опасного сидра в Башкирии

Ранее в нескольких российских регионах были выявлены случаи отравления, в том числе с летальным исходом пивным напитком «Мистер Сидр». Предварительно, в него на производстве попал метанол. В связи с этим Роспотребнадзор РБ отслеживает информацию о возможном наличии в продаже напитков марки