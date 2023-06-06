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В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии

6 июня 2023, 03:26
Фото: 1MI

Роспотребнадзор проверит продажи смертельно опасного сидра в Башкирии

Ранее в нескольких российских регионах были выявлены случаи отравления, в том числе с летальным исходом пивным напитком «Мистер Сидр». Предварительно, в него на производстве попал метанол. В связи с этим Роспотребнадзор РБ отслеживает информацию о возможном наличии в продаже напитков марки

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящий момент случае отравления продукцией торговой марки на территории региона выявлено не было, подчеркивая, что ситуация находится на контроле Управления.

Роспотребнадзор обратился к жителям республики, призвав их не употреблять пивной напиток до выяснения всех обстоятельств. В случае, если вы заметите на прилавках торговых точек продукцию марки «Мистер Сидр» в ведомстве рекомендуют незамедлительно сообщать об этом по номеру телефона 8 (347) 229-90-76.

По информации РИА Новости, всего было зарегистрировано 16 случаев отравления продукцией «Мистер Сидр» с летальным исходом. Как сообщает издание со ссылкой на Росалкогольрегулирование, в России полностью заблокировали отгрузки и поставки продукции марки.

#Азамат Нухов#Общество#Новости Башкирии#Алкоголь#Отравление
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