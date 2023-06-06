В редакцию Mkset поступило сообщение о якобы готовящемся теракте в Уфе

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Сегодня, 6 июня, в редакцию Mkset поступило несколько сообщений с тревожным посланием о якобы готовящемся теракте в одном из торговых центрах Уфы.
Некий Матвей заявил, что сегодняшний день «войдет в историю». К посланию он прикрепил различные фотография с оружием.
Оказалось, что подобные сообщения появились сразу в нескольких регионах России, их также получили коллеги из Перми, Нижнего Новгорода и Казани.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии.