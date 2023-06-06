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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

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В редакцию Mkset поступило сообщение о якобы готовящемся теракте в Уфе

6 июня 2023, 13:11
Фото: 1MI
Сообщения с угрозами поступили сегодня в телеграм-бот Mkset.

Сегодня, 6 июня, в редакцию Mkset поступило несколько сообщений с тревожным посланием о якобы готовящемся теракте в одном из торговых центрах Уфы.

Некий Матвей заявил, что сегодняшний день «войдет в историю». К посланию он прикрепил различные фотография с оружием.

Фото: mkset.ru

Оказалось, что подобные сообщения появились сразу в нескольких регионах России, их также получили коллеги из Перми, Нижнего Новгорода и Казани.

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу МВД Башкирии.

#Элина Сайфранова#18+#Новости Башкирии#Новости Уфы#Угроза#Полиция
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