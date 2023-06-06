В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем

Местом для побоища стала арена, установленная здесь для проведения спортивных мероприятий и единоборств. На кадрах видуо, как несколько мужчин начинают набрасываться и быть своих оппонентов. При этом установить, в чем была причина конфликта невозможно — на видео, распространившемся в соцсетях начало потасовки не попало.