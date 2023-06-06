mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Изображение материала

В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем

6 июня 2023, 11:01
Фото: 1MI

На Сабантуе в Башкирии произошла массовая драка

Массовая драка произошла в ходе народных гуляний в Кушнаренковском районе республики в воскресенье, 4 июня. Участие в побоище приняли несколько десятков мужчин. Видео публикует телеграм-канал Ufa_rb

Местом для побоища стала арена, установленная здесь для проведения спортивных мероприятий и единоборств. На кадрах видуо, как несколько мужчин начинают набрасываться и быть своих оппонентов. При этом установить, в чем была причина конфликта невозможно — на видео, распространившемся в соцсетях начало потасовки не попало.

Реакция на происходящее среди присутствовавших неоднозначна. Некоторые были неприятно удивлены, а кто-то, судя по улыбкам, напротив, отнёсся к этому с одобрением. Более того, по некоторым свидетельствам, в драке приняли участие, в том числе и женщины.

Напомним, ранее в ходе Сабантуя в Абзелиловском районе республики одного из участников скачек из седла выбросила лошадь. Мужчина застрял ногой в стремени. Лошадь же вела себя агрессивно и едва не затоптала наездника.

#Новости Башкирии#Происшествия#Праздники#Драка#Массовая драка#Азамат Нухов#Видео
Подпишитесь
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере
Сегодня, 10:53
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42