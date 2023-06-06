В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Местом для побоища стала арена, установленная здесь для проведения спортивных мероприятий и единоборств. На кадрах видуо, как несколько мужчин начинают набрасываться и быть своих оппонентов. При этом установить, в чем была причина конфликта невозможно — на видео, распространившемся в соцсетях начало потасовки не попало.
Реакция на происходящее среди присутствовавших неоднозначна. Некоторые были неприятно удивлены, а кто-то, судя по улыбкам, напротив, отнёсся к этому с одобрением. Более того, по некоторым свидетельствам, в драке приняли участие, в том числе и женщины.
Напомним, ранее в ходе Сабантуя в Абзелиловском районе республики одного из участников скачек из седла выбросила лошадь. Мужчина застрял ногой в стремени. Лошадь же вела себя агрессивно и едва не затоптала наездника.