В Башкирии первоапрельский розыгрыш обернулся для подростка уголовным обвинением

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Сообщается, что в ходе расследования правоохранителям удалось установить личность звонившего. Им оказался 15-летний подросток. Мальчик признался в содеянном.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, в отношении объекта социальной инфраструктуры). Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В ведомстве подчеркивают, что уголовная ответственность за совершение данного правонарушения для граждан России наступает с 14-летнего возраста, а возмещение материальных затрат, понесённых оперативными службами при проверке ложных сообщений о взрывных устройствах, возлагается на звонившего.