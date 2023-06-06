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В Башкирии первоапрельский розыгрыш обернулся для подростка уголовным обвинением

6 июня 2023, 10:20
Фото: 1MI

В Башкирии подросток предстанет перед судом за ложное сообщение об акте терроризма

В городе Салават подросток 1 апреля обратился в экстренные службы, сообщив, что одна из городских школ якобы была заминирована. Прибывшие на место специалисты не обнаружили предметов, представлявших опасность, а запись голоса пранкера передали в полицию, сообщает пресс-служба МВД по республике

Сообщается, что в ходе расследования правоохранителям удалось установить личность звонившего. Им оказался 15-летний подросток. Мальчик признался в содеянном.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, в отношении объекта социальной инфраструктуры). Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ведомстве подчеркивают, что уголовная ответственность за совершение данного правонарушения для граждан России наступает с 14-летнего возраста, а возмещение материальных затрат, понесённых оперативными службами при проверке ложных сообщений о взрывных устройствах, возлагается на звонившего.

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Происшествия#Подросток#Терроризм
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