В Башкирии первоапрельский розыгрыш обернулся для подростка уголовным обвинением

В Башкирии подросток предстанет перед судом за ложное сообщение об акте терроризма

В городе Салават подросток 1 апреля обратился в экстренные службы, сообщив, что одна из городских школ якобы была заминирована. Прибывшие на место специалисты не обнаружили предметов, представлявших опасность, а запись голоса пранкера передали в полицию, сообщает пресс-служба МВД по республике