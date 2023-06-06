В Башкирии на железнодорожных путях у жилых домов нашли истекающего кровью мужчину

Минувшей ночью в городе Давлеканово в Башкирии произошел несчастный случай на железнодорожный путях, расположенных в непосредственной близости с жилыми домами по улице Салавата. По информации источников издания поздно ночью мужчина решил пересечь пути в неположенном месте и едва не поплатился жизнью за это решение.