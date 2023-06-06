В Башкирии на железнодорожных путях у жилых домов нашли истекающего кровью мужчину

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Минувшей ночью в городе Давлеканово в Башкирии произошел несчастный случай на железнодорожный путях, расположенных в непосредственной близости с жилыми домами по улице Салавата. По информации источников издания поздно ночью мужчина решил пересечь пути в неположенном месте и едва не поплатился жизнью за это решение.
29-летний мужчина предположительно угодил под поезд и получил множество серьезных травм и был доставлен в Давлекановскую ЦРБ. В числе диагнозов мужчины черепно-мозговая травма, ушибленная рана лобной области, ушиб головного мозга тяжёлой степени и перелом лобной кости.
Инцидент сейчас проверяет транспортная полиция региона.