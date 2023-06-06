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В Башкирии на железнодорожных путях у жилых домов нашли истекающего кровью мужчину

6 июня 2023, 09:58
Фото: 1MI

В городе Давлеканово в Башкирии мужчину сбил поезд, но он выжил, получив травмы

Несчастный случай произошел минувшей ночью, со ссылкой на собственный источник сообщает ИА «Башинформ» 6 июня.

Минувшей ночью в городе Давлеканово в Башкирии произошел несчастный случай на железнодорожный путях, расположенных в непосредственной близости с жилыми домами по улице Салавата. По информации источников издания поздно ночью мужчина решил пересечь пути в неположенном месте и едва не поплатился жизнью за это решение.

29-летний мужчина предположительно угодил под поезд и получил множество серьезных травм и был доставлен в Давлекановскую ЦРБ. В числе диагнозов мужчины черепно-мозговая травма, ушибленная рана лобной области, ушиб головного мозга тяжёлой степени и перелом лобной кости.

Инцидент сейчас проверяет транспортная полиция региона.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Башкортостан#18+#Новости Башкирии
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