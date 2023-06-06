В Башкирии мужчина вместо медосвидетельствования облил полицейского бензином и поджег

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
В Башкирии в скором времени будут судить мужчину, который посягнул на жизнь сотрудника полиции, именно по этой статье утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Кугарчинского района, который прошлым летом попался пьяным за рулем.
Однако он так сильно не хотел проходить процедуру медосвидетельствования, что вытащил из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. К счастью инспектор смог сбить с себя пламя и остался жив.
Сам поджигатель вины своей в содеянном не признал, виновен ли он в посягательстве на жизнь защитника правопорядка будет решать верховный суд Башкирии.