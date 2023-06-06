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В Башкирии мужчина вместо медосвидетельствования облил полицейского бензином и поджег

6 июня 2023, 09:37
Фото: 1MI

В Башкирии будут судить мужчину, который облил полицейского бензином и поджег

К таким «мерам» нетрезвый водитель прибег по тому, что не хотел «дуть в трубочку», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 6 июня.

В Башкирии в скором времени будут судить мужчину, который посягнул на жизнь сотрудника полиции, именно по этой статье утверждено обвинительное заключение в отношении 42-летнего жителя Кугарчинского района, который прошлым летом попался пьяным за рулем.

Однако он так сильно не хотел проходить процедуру медосвидетельствования, что вытащил из багажника канистру с бензином, облил им инспектора и поджег. К счастью инспектор смог сбить с себя пламя и остался жив.

Сам поджигатель вины своей в содеянном не признал, виновен ли он в посягательстве на жизнь защитника правопорядка будет решать верховный суд Башкирии.

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#Ирина Деревянчук#Башкортостан#Происшествия#Новости Башкирии#18+#Пожар#Видео
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