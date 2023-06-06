«Идет вип-стройка»: уфимка пожаловалась, что ее не пустили на популярный пляж

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
В понедельник жительница Уфы Есения Д. несмотря на не жаркую погоду решила с компанией отдохнуть на пляже Демского района. У демчан всего один пляж на озере «Карьерное» и он входит в десятку официальных пляжей Уфы. Однако прибыв на место женщину ошарашили на входе. На пляж, куда и без того уже многие годы платный вход, не пустили ни ее саму, ни ее автомобиль. Однако причина отказа строго строительного фейс-контроля на входе стало не состояние или вид горожанки. По ее словам строители заявили, что здесь идет стройка и на территорию вообще не пускают.
— Я отработала пять дней и очень хотела отдохнуть. И меня так шокировало заявление рабочих, что я опешила и не сняла ни фото, ни видео. Просто в полном шоке я и моя компания обошли озеро и присели на плед с необорудованной стороны озера у дороги. Но я не знаю как же это так, то есть мы на единственном пляже в Демском районе должны ютиться у дороги, пока там что-то непонятное происходит? — обратилась женщина в редакцию Mkset.
Поверив на слово Есении мы дополнительно решили произвести разведку в группе «Демчане» в соцсети ВКонтакте и первым же постом увидели следующее сообщение.
Эльвира Х. написала всезнающим соседям по району следующее — «Демчане, здравствуйте. Подскажите пожалуйста карьер где платная зона, открыли сезон?»
Ирина С. в ответ оперативно сообщила, что сезон то открыли, «но там нет беседок, и уже идёт строительство резорта Машко».
Пару слов о «резорте» Евгении Машко. В начале января 2023 года стало известно что на озере планируют создание круглогодичного оздоровительного центра Millennium Park Resort. В мае после Инвестчаса с главой Башкирии стало известно, что“проект уникального парка отдыха с этно-деревней и российским центром иппо- и апитерапии рядом с городом Millennium Park Resort» от Евгении Машко получил статус масштабного, а значит компания «Созвездие первых» может получить землю без торгов. Проект должны начать реализовывать в нынешнем году и продолжить в следующем.
Ни в январе, ни в мае особого отклика от общественности появление резорта в Деме не вызвало. Лишь часть демчан продолжительное время требовали разъяснений от главы района Антона Тарасова, но на тот момент ни на один комментарий с вопросами так и не ответил. Подробно писали об этом здесь.
Mkset решил получить и официальный комментарий о том, что же происходит на одном из десяти официальных пляжей Уфы и обратился в мэрию, где нам разъяснили, по какой причине отдых на озере Карьерное для них превратился в «пикник на обочине».
— Озеро Карьерное (Демский карьер) не закрывают от жителей. По информации, представленной районом, на озере отсыпают береговую линию, где жители могут отдыхать и купаться. Отсыпку делают, чтобы дно и берег озера были пологими и удобными для входа в воду. В работе используется два вида песка — крупная и мелкая (пляжная) фракция, — уточнили в пресс-службе мэрии.
Также в мэрии подчеркнули, что для купания определена только одна сторона озера — там, где сейчас проводятся работы. Там уже организована работа спасателей.
— Обращаем ваше внимание, что с остальных берегов озеро не предназначено для купания в связи с тем, что во время проверки, водолазы выявили обрывистость дна и множество омутов, — разъяснили в мэрии.
Однако в целом строительство круглогодичного центра отдыха в Деме власти подтвердили и сообщили, что сейчас работы лишь на стадии согласования, а также заявили, что рассчитывают, что появление данного центра не должно помешать жителям и гостям отдыхать на берегу озера.