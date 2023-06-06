«Идет вип-стройка»: уфимка пожаловалась, что ее не пустили на популярный пляж

В понедельник жительница Уфы Есения Д. несмотря на не жаркую погоду решила с компанией отдохнуть на пляже Демского района. У демчан всего один пляж на озере «Карьерное» и он входит в десятку официальных пляжей Уфы. Однако прибыв на место женщину ошарашили на входе. На пляж, куда и без того уже многие годы платный вход, не пустили ни ее саму, ни ее автомобиль. Однако причина отказа строго строительного фейс-контроля на входе стало не состояние или вид горожанки. По ее словам строители заявили, что здесь идет стройка и на территорию вообще не пускают.