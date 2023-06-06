Цены на новые автомобили в России могут увеличиться на 15—20%

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Основатель автомобильного маркетплейса Fresh, Денис Мигаль, отмечает, что волатильность валютного курса и увеличение расходов на растаможку оказывают влияние на изменение цен на автомобили, пишет RT.
Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», Андрей Терлюкевич, подчеркивает, что на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей. Он также указывает на сложности с оплатой между российскими юридическими лицами и поставщиками из Европы, а также на рост стоимости логистических услуг.
Ранее было сообщено о значительном росте спроса на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года, который увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.