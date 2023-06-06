Цены на новые автомобили в России могут увеличиться на 15—20%

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», Андрей Терлюкевич, подчеркивает, что на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей. Он также указывает на сложности с оплатой между российскими юридическими лицами и поставщиками из Европы, а также на рост стоимости логистических услуг.