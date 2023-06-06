mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Цены на новые автомобили в России могут увеличиться на 15—20%

6 июня 2023, 18:09
Согласно информации продавцов автомобилей, цены на новые автомобили, ввезенные в Россию по параллельному импорту, могут подняться на 15—20% из-за изменения курса валют и проблем с логистикой.

Основатель автомобильного маркетплейса Fresh, Денис Мигаль, отмечает, что волатильность валютного курса и увеличение расходов на растаможку оказывают влияние на изменение цен на автомобили, пишет RT.

Генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», Андрей Терлюкевич, подчеркивает, что на данный момент нет предпосылок для снижения стоимости новых автомобилей. Он также указывает на сложности с оплатой между российскими юридическими лицами и поставщиками из Европы, а также на рост стоимости логистических услуг.

Ранее было сообщено о значительном росте спроса на новые легковые автомобили в России в мае 2023 года, который увеличился в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Подпишитесь
В Башкирии сабантуй закончился массовым побоищем
Сегодня, 11:01
Район Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конец
Сегодня, 11:19
Стало известно, что будет на месте снесенной ярмарки возле Дворца спорта в Уфе
Сегодня, 06:06
В Роспотребнадзоре рассказали о продаже смертельно опасного сидра в Башкирии
Сегодня, 03:26
Сезон открыт: уфимка стала очевидцем непристойностей на популярном озере
Сегодня, 10:53
Банка с кишками: чего добились активисты акцией протеста в Доме республики в Уфе
Сегодня, 08:42